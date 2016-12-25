В Амурской области начались работы над постройкой моста до Китая

В районе села Каникурган, расположенного недалеко от города Благовещенска Амурской области, начали подготовительные работы по возведению моста через Амур до окрестностей города Хэйхэ. Торжественная церемония состоялась на линии российско-китайской государственной границы, по оси будущего моста.

«Больше 20 лет наши страны шли к решению вопроса строительства моста. Большое внимание проекту уделено президентом страны Владимиром Путиным: он поддержал проект, в итоге в 2015 году было подписано межправительственное соглашение. У строителей сегодня большая и ответственная задача — в течение трёх лет построить этот важный объект. Мост протяжённостью почти один километр, только длина подъездных путей составляет 11 километров. Совместно с китайской стороной российские подрядчики будут принимать все меры для соблюдения сроков строительства. Мост объединит два берега, и народы, проживающие на соседних берегах, будут развивать отношения не только в сфере культуры и спорта. Транспортная инфраструктура придаст импульс развитию экономики регионов», — сказал на церемонии губернатор Амурской области Александр Козлов.

В свою очередь, глава провинции Хэйлунцзян Лу Хао отметил, что начало строительных операций над мостом позволит ускорить темпы возведения взаимосвязанных и структурных объектов. Как сообщает пресс-служба Амурской области, российская сторона практически завершила работы по отводу земель под строительство. Это будет двухполосный мост вантовой системы с низкими пилонами. Проектирование завершено, в ближайшее время будет принято решение Главгосэкспертизы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что два года назад между Благовещенском и Хэйхэ начала работать понтонная переправа. От одного населённого пункта до другого впервые пошли грузы.