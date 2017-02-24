В Благовещенске водитель едва не сбил девушку, а затем ударил её

В столице Приамурья студентка пытается добиться наказания для мужчины, проявил в отношении неё агрессию на пешеходном переходе. Девушка переходила улицу по «зебре» на разрешённый сигнал светофора, когда её едва не сбил дорогой автомобиль. Водитель, не стесняясь в выражениях, начал кричать и даже ударил амурчанку. Студентка обратилась в полицию с заявлением, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Почти месяц она пытается добиться справедливости и наказать обидчика.

«ДТП произошло 31 января примерно в 13:20. Я с подругами переходила дорогу на перекрёстке Горького — Политехническая. До тротуара мне остаётся примерно полтора шага и загорается «красный». Ускоряю шаг, и тут ко мне на большой скорости подъезжает белый Land Cruiser, — рассказала пострадавшая Ксения корреспонденту ИА «Порт Амур». — Я даже опёрлась руками на капот, настолько близко он был около меня. Водитель вышел из машины и начал материться, что я иду на красный свет. Я пыталась объяснить, что практически весь путь на «зелёный» прошла. А он кулаком в грудную клетку ударил. Я упала на асфальт, ударилась головой. Тут подлетели мои подруги, закрыли меня от него. А мужчина сел в машину и уехал».

Студентке без труда удалось найти свидетелей происшествия.

«Я сразу же остановилась, решила помочь девушке — это вопиющая ситуация, когда здоровый мужик так по-хамски себя ведёт. Недалеко от места ДТП стоял экипаж ГИБДД. Они взяли показания Ксении и наши показания и направили девушку на медицинское освидетельствование», — рассказала автовладелица Любовь.

Врачи подтвердили: у пострадавшей ссадина на голове и ушиб грудной клетки. Однако на днях Ксении пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса России: «Отсутствие в деянии состава преступления». Также в документе указано, что за медицинской помощью девушка не обращалась.

Судя по тексту постановления (документ есть в распоряжении редакции), участковый опросил вторую сторону инцидента. Мужчина пояснил, что неизвестная ему гражданка переходила перекресток по диагонали и не обращала внимания на уже загоревшийся красный сигнал светофора. Он начал подавать звуковые сигналы, на что девушка отреагировала неадекватно: по словам автолюбителя, студентка развернулась и ударила по капоту его иномарки рукой. Мужчина вышел осмотреть свой автомобиль и, оттолкнув девушку, продолжил движение. В действиях водителя сотрудники правоохранительных органов не усмотрели признаки преступления по статье 116 Уголовного кодекса «Побои».

«У меня есть пять свидетелей, который подтвердили, что звуковых сигналов он не подавал. Плохо, что в машинах не было видеорегистратора. Кроме того, в полиции мне подтвердили, что медицинское освидетельствование я проходила. Почему его не учли при разбирательстве, мне непонятно. Сейчас я будут добиваться пересмотра дела, намерена обратиться к своему участковому», — рассказала Ксения.

Сейчас амурчанка ищет возможных очевидцев ДТП, которые могли бы подтвердить её правоту. Если у автолюбителей, находившихся на перекрёстке, сохранились видеозаписи с регистраторов, можно сообщить об этом по телефону: +7 914 600-53-09.