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Открытие диализного центра в Приамурье перенесли из-за ЖКХ: РИА "Восток-Медиа"
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Открытие диализного центра в Приамурье перенесли из-за ЖКХ

Открытие диализного центра в Приамурье перенесли из-за ЖКХ
Инвестор опасается, что власти Шимановска не сдержат обещание подключить здание к сетям этой весной
вчера, 11:32
Общество | Амурская область
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Открытие современного диализного центра в Шимановске, которое было намечено на начало мая 2017 года, состоится в более поздние сроки. Инвестору удалось предварительно урегулировать вопрос с подключением здания, арендованного под будущее медучреждение, к системе централизованного отопления. Поддержку проекту пообещали и в областном правительстве. Тем не менее, в компании опасаются, что власти города своё обещание не сдержат.

Идея организовать в городе центр для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, принадлежит российско-немецкой компании «Б.Браун Авитум Руссланд». На её счету — открытие около 30 подобных учреждений по всей России. Что касается Дальнего Востока, то в 2014 году заработал диализный центр в Хабаровске, в 2017-м аналогичные услуги смогут получать жители Комсомольска-на-Амуре — об этом уже сообщало РИА «Восток-Медиа».

«Финансирование социально значимого проекта полностью производится за счёт частных инвестиций. Общая сумма вложений составляет около 100 миллионов рублей», — рассказал представитель петербургской компании«Нанотехсинтез», курирующей проект в Приамурье, Игорь Рыбалов.

Медучреждение должно было принять первых пациентов в мае — теперь сроки сдвинулись на середину лета.

Центр в Шимановске, по заверению собеседника, полностью обеспечит аппаратным диализом нуждающихся жителей северных районов области. По его словам, специалисты давно готовы приступить к оборудованию помещений, которые арендовали у частного собственника на 10 лет вперёд. При этом до марта 2017 года ситуация с отоплением здания никоим образом не развивалась — в местной теплоснабжающей организации заявили, что не смогут подключить бывшую школу к сетям, сославшись на то, что «город растёт и мощностей не хватает». Положение дел вызвало резонанс в обществе, проблему неоднократно освещали в областных СМИ.

В начале года в шимановской мэрии несколько сместились акценты по поводу проекта — на официальном городском сайте появилась информация о готовности урегулировать инфраструктурные проблемы. В начале марта в ситуацию вмешался министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. В письме, которое он направил в адрес градоначальника Павла Березовского (документ имеется в распоряжении редакции), напрямую говорится о необоснованности отказа в подключении здания к коммуникациям: оказалось, что резерв мощностей всё же есть — в данном случае около 20 %.


 

Компания-инвестор тем временем заказала независимую техническую экспертизу самого здания. В заключении специалистов говорится, что при выполнении ряда условий бывшая школа пригодна к переоборудованию под медицинский центр. По словам Игоря Рыбалова, проектные документы для этих работ сейчас подготавливают. В начале месяца своё слово сказал и мэр Шимановска: отвечая на вопросы жителей города на местном телевидении, он пообещал, что здание подключат к муниципальным сетям сразу после окончания отопительного сезона и попросил «больше не муссировать этот вопрос». Комментировать ситуацию агентству «Восток-Медиа» в шимановской администрации отказались. Инвестор в свою очередь указывает на то, что вопрос решён исключительно на словах, никаких документов власти города по сей день не подписали.

Необходимость создания центра назрела давно: по данным областного Минздрава, в течение двух последних десятилетий в регионе, как и в целом по стране, констатируется неуклонный рост числа нефрологических больных. Сегодня жители Приамурья могут получать услугу аппаратного гемодиализа только в медучреждениях, расположенных в Благовещенске и Белогорске.

«Пациенты, проживающие в отдалённых районах области с низкой плотностью населения, включая Шимановский, Магдагачинский, Сковородинский, Зейский, Тындинский и Селемджинский, получают заместительную почечную терапию методами постоянного амбулаторного перитонеального диализа и трансплантации почки. Обеспеченность такими услугами взрослого населения значительно выше общероссийского показателя», — сообщается на сайте министерства.

Перитонеальный диализ — метод, который позволяет очищать кровь с помощью собственной брюшины пациента и специального катетера — сами больные далеко не всегда считают это выходом из ситуации, к тому же он в любом случае предполагает переход на аппаратный диализ через 5-7 лет. Амурчане, страдающие хронической почечной недостаточностью, предпочитают переселяться поближе к центру региона. Тем, у кого такой возможности нет, приходится совершать поездки трижды в неделю.

«Врачи говорят, что при перитонеальном диализе больной должен сам менять жидкость во вшитой в живот ёмкости, постоянно кварцевать комнату, в которой он это делает. Иначе можно занести инфекцию, заработать перитонит. Центр в Шимановске очень упростил бы жизнь тем больным, кто вынужден мотаться в центр области день через день. Это очень тяжело», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жительница Шимановского района, получающая услуги диализа в Белогорске.

На «путешествия» по области больные тратят целый день — с учётом того, что сама процедура переливания занимает 3-4 часа. При этом пропускать их или хотя бы проводить реже опасно для жизни — интоксикация грозит необратимыми последствиями для здоровья, вплоть до гибели больного. О том, что жители российских регионов именно из-за удалённости диализных центров сокращают количество процедур, неоднократно говорил главный нефролог России Евгений Шилов — по его мнению, это равнозначно отсутствию лечения.

Представитель компании-инвестора отметил, что по итогам совещания у министра здравоохранения области Николая Тезикова, будущий центр уже внесли в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Амурской области, на 2017 год. Власти региона заявили о готовности поддержать проект, приближающий жизненно важную услугу к пациентам, живущим вдалеке от областной столицы.

«На встрече с главным нефрологом области Дмитрием Путинцевым прозвучала идея реализовать большой инвестпроект в этой сфере, начав именно с Шимановска. Начинание поддержала и вице-губернатор по социальным вопросам Ольга Лысенко», — добавил Игорь Рыбалов.

Он отметил, что в руководстве компании удивлены тем, какую позицию заняла администрация Шимановска по отношению к крупному для города инвестиционному проекту. В Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций, куда корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился за комментарием, также пообещали взять ситуацию под контроль. Шимановск, подчеркнули в ведомстве, сегодня сложно назвать городом, который может позволить себе отказываться от финансовых вливаний в экономику.

«С этого года мы внедряем муниципальный инвестиционный стандарт, который позволит нам сделать выводы о том или ином районе. После этого власти на местах получат определённые требования по работе с инвесторами и по развитию инфраструктуры. Но и сейчас можно сказать, что каких-то крупных проектов в Шимановске, предложений, конечно, нет. Есть некие планы, которые пока на этом уровне и остаются», — отметил директор Агентства Павел Пузанов.

В шимановском центре намерены установить восемь так называемых искусственных почек — они смогут обеспечивать жизненно необходимыми услугами до 20 пациентов в день. Медучреждение будет работать в системе обязательного медицинского страхования и оказывать услуги бесплатно — по страховым полисам.

 
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Комментарии
  • mentolyss  (вчера, 12:21 )

    а потом мы удивляемся что это в Приамурье инвесторы не хотят идти??? смешно и детсад. . . .

  • Jamie  (вчера, 12:52 )

    Забавно. Областные власти не могут дать под зад мэру райцентра, хотя из каждого утюга талдычат про опережающее развитие и инвестиции.

  • pitbull  (вчера, 17:37 )

    да это не просто забавно, это уже преступная бездеятельность!! а куда смотрит прокуратура??

  • tanysha  (сегодня, 09:58 )

    А почему губернатор не вмешается? вроде Козлов у них деятельный товарищ. 100 млн на дороге вроде не валяется, тем более для бедного Приамурья.



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