На всероссийском конкурсе школа из Благовещенска выиграла грант

Благовещенская школа № 16 успешно представила Дальний Восток на всероссийском конкурсе инновационных проектов и в итоге получила грант для развития пришкольного центра технического творчества. Теперь на выигранные три миллиона рублей в школе создадут три новые лаборатории: ученики смогут заняться робототехникой, астрономией и экспериментальной физикой уже в этом году.

Как сообщает городская пресс-служба, конкурс на федеральные гранты проводился в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Цель субсидий — обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей. Их распределяет министерство образования и науки Российской Федерации.

Школа № 16 города Благовещенска презентовала на конкурсе успехи своих учеников в авто-, авиа- и ракетомоделировании, а также в судомодельном спорте, который преподают в учебном заведении уже больше 30 лет.

«У нас идея — разработать полный инженерный цикл, где ученики от идеи создания проходят всю цепочку и получают готовый продукт. После чего эту модель можно будет показывать, и она даст им фундаментальные знания», — рассказала директор школы № 16 Галина Коваль.

В ближайшее время педагоги закупят для лабораторий необходимое оборудование. Посещать занятия в новых классах смогут не только ученики этой школы, но и увлечённые ребята из других образовательных учреждений.