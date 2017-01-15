Жителю Тынды померещилась бомба в собственной квартире

В столице БАМа 47-летний безработный решил оценить качество работы стражей правопорядка. Выпив «для храбрости», он вызвал к себе на дом наряд полиции, сообщив по телефону, что в квартире заложена бомба.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили взрывного устройства, но зафиксировали, что обратившийся к ним тындинец был пьян. За ложное сообщение о готовящемся взрыве незадачливый шутник предстал перед судом.

По информации пресс-службы прокуратуры Амурской области, на скамье подсудимых мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Свой поступок он объяснил желанием проверить реакцию полиции.

Суд признал жителя Тынды виновным. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы и исправительные работы.

Звонки с сообщениями о заложенных в зданиях бомбах и готовящихся взрывах — одно из любимых развлечений подростков. Как писало РИА «Восток-Медиа», в ноябре в хабаровской школе № 43 ученицы седьмого класса написали на стене женского туалета, что учреждение заминировано.

Месяцем ранее неизвестный сообщил в единую диспетчерскую службу, что в трёх школах дальневосточной столицы заложена бомба. Оказалось, ложную тревогу объявили третьеклассник и его старший брат, отвечать за действия которых теперь придётся их матери. А в декабре житель Приморского края сообщил о заложенной бомбе в офисном здании, чтобы не продавать квартиру. Мужчина хотел вывести из строя нотариальную контору.