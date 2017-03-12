Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти

В столице Амурской области двое местных жителей решили припомнить соседу по гаражному комплексу старые обиды и избили его. «Месть» закончилась трагедией: молодой человек скончался от полученных травм. Для злоумышленников история обернулась реальными сроками лишения свободы.

Когда-то жертва нецензурно выразилась в адрес одного из фигурантов. При очередной встрече молодые люди решили отомстить своему, как они считали, обидчику. По информации пресс-службы прокуратуры Амурской области, потерпевшему нанесли более сорока ударов по голове и телу. После этого его били лопатами, металлической сушкой для белья, а также несколько раз ударили стулом по лицу. В результате многочисленных травм благовещенец скончался на месте преступления.



Молодые люди — одному из них на момент совершения преступления было 15, второму 19 лет — были пьяны, что стало отягчающим обстоятельством на суде. Младший из них на шесть лет отправился в воспитательную колонию. Второму назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет. Молодой человек проведёт их в колонии строгого режима.