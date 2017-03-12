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сегодня, 10:40
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Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти

Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти
Один из преступников —15-летний подросток
сегодня, 15:20
Общество | Амурская область
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Фото: pixabay.com

В столице Амурской области двое местных жителей решили припомнить соседу по гаражному комплексу старые обиды и избили его. «Месть» закончилась трагедией: молодой человек скончался от полученных травм. Для злоумышленников история обернулась реальными сроками лишения свободы.

Когда-то жертва нецензурно выразилась в адрес одного из фигурантов. При очередной встрече молодые люди решили отомстить своему, как они считали, обидчику. По информации пресс-службы прокуратуры Амурской области, потерпевшему нанесли более сорока ударов по голове и телу. После этого его били лопатами, металлической сушкой для белья, а также несколько раз ударили стулом по лицу. В результате многочисленных травм благовещенец скончался на месте преступления.

Молодые люди — одному из них на момент совершения преступления было 15, второму 19 лет — были пьяны, что стало отягчающим обстоятельством на суде. Младший из них на шесть лет отправился в воспитательную колонию. Второму назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет. Молодой человек проведёт их в колонии строгого режима.

 
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