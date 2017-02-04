"Управляйки" Благовещенска получили 600 порций нагоняя от мэра

Администрация Благовещенска выписала 600 предписаний городским управляющим компаниям. Коммунальные организации проявили халатность при уборке снега и наледи на вверенных им территориях. Сезон капели, который начался в столице Амурской области, грозит «управляйкам» штрафом — до 50 тысяч рублей на оператора.

Контролировать состояние многоэтажек теперь будет лично мэр Благовещенска. Маршрут традиционного выездного совещания пролёг по городским дворам.

Рабочие с лопатами вышли на крышу пятиэтажки на улице Ленина, 62 в первый раз за всю зиму. Видно, узнав про объезд, управляющая компания этого дома не захотела оказаться в числе нарушителей. Впрочем, их в этом году и так немало. За то, что кровли жилых строений не чистят вовремя, специалисты управления ЖКХ выписали компаниям около 600 предписаний. «Управляйки» получили нагоняй также за сугробы и лёд во дворах и на тротуарах.

«Схема уборки территории у нас утверждается общим собранием собственников. В ряде случаев люди принимают решение, что уборке подлежит только территория. В данном случае раз проезжая часть совмещённая, то делается тротуар минимум полтора метра», — сообщил корреспонденту телеканала «ТВ город» заместитель директора «Городской управляющей компании» Николай Гращенко.

Тротуар в полтора метра шириной, как возле дома № 42 на улице Лазо, — вещь не только неудобная для пешеходов, но и незаконная, даже если так решили жильцы. По правилам городского благоустройства чистыми и без наледи должны быть 5 метров прилегающей к дому территории. На устранение нарушения коммунальщикам дали неделю. Как дворник справится с коркой льда толщиной в 10 сантиметров — вопрос отдельный. Но в противном случае управляющую компанию ждёт штраф.

Задание получили практически все управляющие компании. Комиссия во главе с мэром объехала 10 дворов.

«Если люди в течение сезона проводили все работы, которые обязаны были проводить, то сегодня у них минимальное количество замечаний. Но те, кто сегодня получил предписания, они в течение зимы не работали», — озвучила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Следующий выезд специалисты также планируют посвятить придомовым площадкам, в частности, уборке снега с газонов. Дворы должны быть не только безопасными в зимнее время, но и не превратиться в болота весной.