Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 04 февраля 2017 года, 20:46
Хабаровский край "подбросит" бенди до Олимпийских игр в Пекине
Хабаровский край "подбросит" бенди до Олимпийских игр в Пекине
Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль
Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль
Администрация Приморья ужесточила контроль за перевалкой угля
Администрация Приморья ужесточила контроль за перевалкой угля
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Регионы:


Популярное
вчера, 21:27
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
сегодня, 00:17
10 миллиардов рублей выделят на благоустройство моногородов в России
сегодня, 00:13
Чуркин привел слова из конституции США в защиту Крыма
сегодня, 09:03
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
вчера, 22:02
Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму о коррупционерах
сегодня, 00:19
В Санкт-Петербурге 8 человек пострадали в крупной аварии
вчера, 22:13
Россия отправит в КНР десять истребителей Су-35
вчера, 22:08
В Томске создали 3D-модель мумии мальчика
сегодня, 19:04
Во Владивостоке водителя придавило насмерть собственное авто
вчера, 22:04
В Москве авария унесла жизни 8 человек

Обсуждаемое
вчера, 21:27
3

Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
сегодня, 09:03
1

Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
вчера, 21:56
Прыгунья в длину Кучеренко получила 2 года дисквалификации за допинг
вчера, 21:59
Лыжники Легков и Белов подали апелляции против своего отстранения
вчера, 22:02
Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму о коррупционерах
вчера, 22:04
В Москве авария унесла жизни 8 человек
вчера, 22:08
В Томске создали 3D-модель мумии мальчика
вчера, 22:11
Допинг-проба Поветкина оказалась положительной
вчера, 22:13
Россия отправит в КНР десять истребителей Су-35
вчера, 23:21
В Тюменской области Mercedes насмерть сбил пожилую женщину
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1040



Система Orphus

Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль

Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль
Благодетели Крестовоздвиженского прихода решили остаться неизвестными
сегодня, 17:22
Общество | Амурская область
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба Благовещенской епархии

Строящемуся в Амурской области Крестовоздвиженскому женскому монастырю сделали необычный подарок. Неизвестные благотворители презентовали будущему приходу отечественный автомобиль. «Ладу-Калину» уже доставили новым владельцам.


 

О подарке сообщает пресс-служба Благовещенской епархии. Там же разместили снимки автомобиля. О том, кто именно подарил «Ладу», не сообщается.

«Духовные чада и почитатели Преосвященного Лукиана, епископа Благовещенского и Тындинского, сделали подарок строящемуся Святогорскому Крестовоздвиженскому женскому монастырю — автомобиль», — говорится на сайте православного интернет-ресурса.


 

Святогорский Крестовоздвиженский женский монастырь строят в селе Егорьевка Благовещенского района. Его настоятельница — игуменья Виктория (Телякова). Раньше приход под именем Покровского женского монастыря располагался в городе Тында. Решение о возведении нового церковного очага принял в октябре прошлого года Священный Синод РПЦ, рассмотрев прошение епископа Благовещенского и Тындинского Лукиана.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru