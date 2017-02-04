Будущему женскому монастырю в Приамурье подарили автомобиль

Строящемуся в Амурской области Крестовоздвиженскому женскому монастырю сделали необычный подарок. Неизвестные благотворители презентовали будущему приходу отечественный автомобиль. «Ладу-Калину» уже доставили новым владельцам.





О подарке сообщает пресс-служба Благовещенской епархии. Там же разместили снимки автомобиля. О том, кто именно подарил «Ладу», не сообщается.

«Духовные чада и почитатели Преосвященного Лукиана, епископа Благовещенского и Тындинского, сделали подарок строящемуся Святогорскому Крестовоздвиженскому женскому монастырю — автомобиль», — говорится на сайте православного интернет-ресурса.





Святогорский Крестовоздвиженский женский монастырь строят в селе Егорьевка Благовещенского района. Его настоятельница — игуменья Виктория (Телякова). Раньше приход под именем Покровского женского монастыря располагался в городе Тында. Решение о возведении нового церковного очага принял в октябре прошлого года Священный Синод РПЦ, рассмотрев прошение епископа Благовещенского и Тындинского Лукиана.