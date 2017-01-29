Командование ВВО проверяет данные о конфликте подростка с офицером

Камчатский школьник говорит, что подполковник ударил его кулаком по лицу

Командование Восточного военного округа начало проверку инцидента, в котором военнослужащий, предположительно, побил подростка. Полиция уже нашла подполковника, но он отрицает свою причастность к избиению.

ИА «Кам 24» цитирует пресс-службу Тихоокеанского флота, в сообщении которой говорится: «Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка возможной причастности военнослужащего округа к инциденту с нанесением побоев подростку. В случае установления вины военнослужащего он будет привлечен к ответственности».

Инцидент произошёл 19 января на проспекте Победы в Петропавловске. 14-летний подросток случайно попал снежком в проезжающий мимо представительский внедорожник. Из автомобиля вышел мужчина в форме подполковника. Школьник перед ним извинился, однако военнослужащему этого оказалось мало. Он догнал одного из подростков и несколько раз ударил его кулаком в лицо. Медики диагностировали у паренька перелом носа.

Полицейские провели проверку по факту ЧП. Им удалось установить владельца автомобиля — 41-летнего военнослужащего в звании подполковника. Офицер заявил стражам порядка, что разговаривал с подростками, пошёл в сторону одного из них, однако дети убежали. Факт нанесения телесных повреждений военнослужащий отрицает.