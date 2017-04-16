На Камчатке на ребёнка обрушилась ледяная глыба

На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти шестилетнего мальчика из села Тиличики Олюторского района. Он погиб после того, как на него обрушилась льдина на берегу бухты Скрытая, информирует Кам24.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, днём 15 апреля шестилетний мальчик и его девятилетний брат находились на берегу бухты Скрытая в селе Тиличики. Когда младший из братьев оказался под ледяным навесом, который образовался из-за приливов и отливов бухты, на него обрушилась льдина. Мальчик погиб на месте.

«На месте происшествия следов преступления не обнаружено. По предварительным данным мальчик погиб от механической асфиксии из-за сдавливания грудной клетки», – сообщили в СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.