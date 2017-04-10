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На Камчатке пытаются найти пропавших людей после ЧП на вулкане: РИА "Восток-Медиа"
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На Камчатке пытаются найти пропавших людей после ЧП на вулкане

На Камчатке пытаются найти пропавших людей после ЧП на вулкане
Предположительно, под лавину могли попасть мужчина и ребёнок
час назад
Происшествия | Камчатский край
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Фото: kam24.ru

Сегодня на Камчатке продолжаются поиски пропавших людей. В воскресенье с северного склона вулкана Вилючинского сошла лавина. Предположительно, под снежную массу могли попасть два человека, сообщило агентство Кам24. В район вулкана в Елизовский район вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.

По словам туристов, которые отдыхали там 9 апреля, с северного склона вулкана (со стороны бухты Саранной) сошла снежная масса. Предположительно, под неё могли попасть два человека – мужчина и ребёнок.

«На борту вертолёта находятся специалисты специализированной пожарно-спасательной части, краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», оперативная группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В составе группировки спасателей также находится кинологический расчёт», – сообщили ИА «Кам24» в краевом управлении МЧС.

В воскресенье в районе ЧП находились около 40 человек. До прибытия спасателей они пытались обнаружить людей своими силами.

Сегодня, 10 апреля, стало известно, что первая группа спасателей добралась до места и приступила к поискам пропавших людей. 18 специалистов-спасателей обследуют склон с помощью щупов, уточнили в краевом управлении МЧС.

В районе, где произошёл сход лавины, мобильная связь отсутствует. Поэтому очевидцы не смогли сообщить о происшествии сразу – им потребовалось время, чтобы добраться до места, где есть связь.

Вилючинский вулкан расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Его высота 2175 метров над уровнем моря.

 
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