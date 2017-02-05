На камчатском вулкане Шивелуч произошёл выброс пепла

Сегодня, 5 февраля, на вулкане Шивелуч в Камчатском крае произошёл пепловыброс. Облако поднялось на высоту до 7 километров над уровнем моря, сообщает ИА «Кам 24».

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в воскресенье утром на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила порядка семи тысяч метров. Высота самого вулкана — 3 283 метра.

С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился на 112 километров в западном и северо-западном направлениях от вулкана. На пути распространения продуктов извержения населённые пункты отсутствуют. Кроме того, специалисты не заметили пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского района.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный из действующих вулканов на Камчатке. Его возраст — около 70 тысяч лет. Ближайший населённый пункт — посёлок Ключи — расположен в 50 километрах от исполина. Расстояние до Петропавловска-Камчатского — 450 километров.