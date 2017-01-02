На Камчатке подросток провалился под лёд

Юного жителя села Пахачи до сих пор не нашли

В Камчатском крае спасатели уже несколько суток ищут 12-летнего жителя села Пахачи. Мальчик 30 декабря играл с друзьями на побережье Олюторского залива и провалился под лёд.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю 30 декабря в 13:50. Выяснилось, что подросток и один из его сверстников вышли на припай льда залива. Ледяная корка треснула, и мальчики провалились в образовавшуюся полынью. Их товарищ побежал за помощью.

Подоспевшие жители села Пахачи вытащили из воды одного ребёнка. Второго мальчика обнаружить не удалось — его унесло течением.

Работники пожарного поста, местные жители, представители районной администрации и полиции незамедлительно организовали поиски. За прошедшие дни группы исследовали около трёх километров прибрежной полосы. До сих пор мальчика не удалось найти. Сегодня поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Как сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России, в новогодние праздники не следует забывать о безопасном поведении на льду — он непрочен там, где имеются мосты, сильное течение, канализационные стоки, растёт трава, а также на участках припаев на морском побережье. Поэтому необходимо строго соблюдать меры предосторожности во время пребывания у рек и водоёмов. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд. Также необходимо присматривать за детьми и не выпускать их к водоёмам без сопровождения взрослых.