На Сахалине расширится территория свободного порта

Кроме Корсаковского городского округа, частью свободного порта Владивосток (СПВ) может стать ещё одно муниципальное образование Сахалинской области. Об этом РИА «Восток-Медиа» рассказал сахалинский губернатор Олег Кожемяко - после заседания наблюдательного совета под руководством полпреда Юрия Трутнева.

«Юрий Петрович подтвердил, что он согласовал вопрос по предоставлению статуса свободного порта Углегорскому муниципальному образованию. Теперь предстоит оформление всех документов и принятие решения уже на правительственном уровне. В итоге в порту Шахтёрск начнётся реализация большого проекта Восточной горнорудной компании, который связан с увеличением объёмов добычи угля. За 2016 год эта компания увеличила объёмы отгрузки в морском порту Шахтёрск на миллион тонн. Безусловно, включение Углегорского муниципального образования в СПВ подразумевает новые рабочие места как в порту, так и на самом угольном разрезе. Поэтому мы поддерживаем такие проекты», - подтвердил Олег Кожемяко.

По его мнению, в дальнейшем на статус свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ – необходимо только подобрать резидентов, которые хотели бы работать именно там.

Что касается условий работы резидентов, то теперь, подчеркнул губернатор Сахалинской области, им будет проще войти на территорию свободного порта Владивосток. На том же наблюдательном совете 31 января прозвучала важная информация.

«Рассматривались вопросы по привлечению инвесторов в свободный порт, в составе которого действует порт Корсаков. И для нас является основополагающим решением то, что двери в свободный порт должны быть открыты для всех желающих резидентов – кто бы ни заявился. Безусловно, отбор инвестиционных проектов, требующих поддержки на уровне софинансирования, - это уже вторая ступень. Может быть, у кого-то не получится реализовать проект, но всё-таки в большей степени это будут люди, кто уже выстрадал свои решения, кто знаком с этим бизнесом. Поэтому мы не должны ограничивать их возможности зарегистрироваться как резиденты. И, конечно, мы их должны сопровождать - далее будет решаться вопрос о поддержке по линии Корпорации развития Сахалинской области или Корпорации развития Дальнего Востока или иных механизмах субсидирования – если он будет признан приоритетным инвестиционным проектом», - заключил губернатор.