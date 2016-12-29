Амбициозные планы компании "Горняк" на 2016 год реализованы на 100 %

Угля добыто на треть больше, чем в прошлом году

Добычу планировали довести до полутора миллионов тонн, на сегодняшний день отгружено миллион пятьсот двадцать. Значительно увеличена доля экспортного топлива, в 2016 это 700 тонн, тогда как в прошлом страны АТР купили 260. Самый активный покупатель сахалинского угля – Южная Корея

80 % добытого «Горняком» угля осталось на Сахалине, это основной поставщик твёрдого топлива для островных нужд. А с 2016 года обеспечивает котельные Камчатки, Командорских и Курильских островов.

С увеличением объемов добычи переоснащается и увеличивается парк техники, только за 2016 год прибавилось более тридцати единиц экскаваторов, погрузчиков и других современных машин для добычи и переработки твердого топлива. Численность работников компании выросла с восьмисот до 1000 человек. В основном это - рабочие специальности.

Социальные обязательства градообразующей компании на сегодняшний день весьма существенны: это ремонт дорог в Невельске, помощь малообеспеченным семьям. Храм иконы Божией Матери "Призри на смирение" построенный на средства «Горняка» в Невельске, освящен в уходящем году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В списке «добрых дел» так же участие в строительстве яхт-клуба, концерт Михаила Шуфутинского на день рождения города и реконструкция городского пляжа.

Стоит отметить, что такой мощный рывок в развитии «Горняк» совершил без вливаний из бюджета Сахалинской области, исключительно за счёт собственных средств предприятия.

Планы на предстоящий год у угледобывающей компании довольно серьезные. Добычу угля намерены довести до двух миллионов тонн. Возросла нагрузка на Невельский порт, ему предстоит серьезная реконструкция. Главный инженер компании, Алексей Хомяков рассказал, что уже в первой половине 2017 го года начнется реконструкция третьего причала и модернизация инфраструктуры порта, приобретение спецтехники, такой как мультидокеры и перегружатели.

Всего за одиннадцать месяцев на Сахалине добыто шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч тонн угля. Это на полтора миллиона тонн больше, чем в прошлом году. На экспорт отгружено четыре с половиной миллиона тонн твердого топлива. Это на миллион двести тысяч больше, чем в прошлом году.