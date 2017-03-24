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Новое оборудование тестируют в Невельском порту

Новое оборудование тестируют в Невельском порту
Канадский штабелёр поможет быстро и без пыли перегружать уголь в вагоны и грузовые суда
сегодня, 14:39
Транспорт | Сахалинская область
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Фото: компания "Горняк"

Невельский порт на Сахалине фактически переживает второе рождение. Новое оборудование пришло в ответственный период, на территории порта идёт реконструкция: разбирают старые склады, отсыпают гравием площадки для складирования угля. На летний период запланирован ремонт первого и третьего причалов, бетонирование территории. 

Конвейер-перегружатель канадского производства – самоходная машина, при весе в 30 тонн легко передвигается по порту. Может разворачиваться на месте, менять угол наклона транспортёрной ленты, высоту падения угля или любых сыпучих материалов. Мощный магнит в процессе перегрузки притягивает из породы случайные частички железа, это влияет на качество угля. Разворачивается машина за несколько минут, производительность – до 1000 тонн угля в час. Компания «Горняк» приобрела техническую новинку, с конвейера первый такой механизм сошёл в 2016 году. Уже на подходе и другие современные агрегаты: два мощных мультидокера  и монопулятор – машина для перегрузки угля в вагоны. Эта партия техники обошлась в 300 миллионов рублей.

Президент компании «Горняк» Аслан Тадтаев считает вложения в порт неотъемлемой частью работы компании:

«Мы вложили в модернизацию порта уже порядка миллиарда собственных средств за три года, создано больше ста рабочих мест. Остаётся еще много вопросов по проектированию, по углублению дна, выносу молов, чтобы сделать акваторию порта защищённой. Над этим сейчас работаем».

Новое оборудование позволит практически решить проблему угольной пыли. Жители Невельска при старом способе погрузки жаловались, что ветром её разносит по портовому городу. Территорию порта в ближайшее время полностью обнесут пылезащитными экранами, они уже хорошо показали себя в работе. Но окончательно проблема снимется, когда будет реализован следующий этап. Если РЖД пойдёт на встречу, перевозка угля будет осуществляться только железной дорогой.

В 70 – 80 годы Невельский порт загружался максимально, через него проходило до 50 наименований грузов, это и рыба и техника. Подход судов осуществлялся практически каждые два часа. Снижение нагрузки наступило с перестройкой, а после землетрясения в Невельске почти вся портовая инфраструктура была разрушена, и вскоре предприятие стало банкротом. Угледобывающее предприятие «Горняк» три года назад арендовало на длительный период три причала порта, с тех пор и началось его возрождение.

Общество с ограниченной ответственностью «Горняк-1» создано 28 декабря 2001 года. Основной деятельности компании было направление по добыче бурого угля открытым способом. Компания до настоящего времени успешно осуществляет данное направление, увеличивая как показатели добычи бурого угля за счёт увеличения запасов, приёма на работу высококвалифицированных специалистов, пополнения парка автомобильной техники и самоходных машин. Успехи и достижения позволили компании выйти на уровень крупнейшего налогоплательщика Невельского района и зарекомендовать себя как стабильно и успешно развивающееся предприятие. На сегодняшний день предприятие смогло выйти на новый уровень развития, позволяющий выйти на рынок экспорта в качестве стабильного поставщика твёрдого энергетического топлива. На сегодняшний день основными покупателями бурого и каменного угля являются предприятия Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности представленные компаниями Японии, Республики Корея и Китайской Народной Республики, с которыми заключены долгосрочные контракты. Но основным потребителем остаётся российская часть Дальнего Востока: Сахалин, Камчатка, Курильские и Командорские острова. 


 
 
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