Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию с задержанием министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко и его заместителя Тамары Муленковой. Им предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий».

Пресс-служба областного правительства опубликовала заявление Кожемяко о том, что он лично контролировал работу ведомства, нацеленную в частности на реализацию инвестиционного проекта по созданию масштабного производства в сфере молочного и мясного животноводства.

«Схема выделения финансовых средств получила необходимые согласования. Все деньги были использованы только на установленные цели и возвращены в бюджет», - отметил глава региона.

Он напомнил - на протяжении длительного времени практически все государственные сельхозпредприятия области работали в убыток. Многомиллионные вливания из регионального бюджета не давали эффекта. Только совхоз «Южно-Сахалинский» в 2015 году показал выручку около 140 миллионов рублей. При этом хозяйство получило на развитие 300 миллионов. Не лучше обстояли дела и в совхозе «Комсомолец». Предприятие выживало исключительно за счет господдержки.

В 2015 году на Сахалине началась реализация инвестиционного проекта компании «Грин Агро Сахалин». Он предусматривает создание двух крупных животноводческих комплексов с мощностями по переработке произведенного молока. Первый - на базе совхоза «Южно-Сахалинский» в 2016 – 2017 годах. Второй – в совхозе «Комсомолец», срок реализации – 2017 - 2018 годы. Новое предприятие рассчитано на 10 000 голов крупного рогатого скота, в том числе 3800 коров дойного стада. Ежегодная продукция - свыше 30 тысяч тонн молока и около 500 тонн мяса. Кроме того, реализация начинания принесет в бюджет области около 1,5 миллиардов рублей налоговых и неналоговых поступлений, позволит создать почти 500 новых рабочих мест.

Проект был представлен на Всероссийском экономическом форуме. По его итогам правительство региона заключило соглашение с инвестором. По согласованию с Сахалинской областной Думой решено было увеличить уставной капитал совхоза «Южно-Сахалинский» (100 % акций принадлежат Сахалинской области) на сумму 2,263 миллиарда рублей. Это позволило региону принять участие в проекте.

Получив положительное заключение государственной экспертизы по проекту животноводческого комплекса, «Грин Агро Сахалин» в апреле 2016 года подала заявку на финансирование в «Корпорацию развития Сахалинской области». Следует отметить, что эта организация вкладывает средства в те или иные инвестиционные начинания исключительно под проценты на возвратной основе.

Чтобы не терять время, необходимые для продолжения работы деньги в размере 1,0378 миллиарда рублей компании предоставил в виде целевого займа совхоз «Южно-Сахалинский». Решение о его выдаче предварительно одобрило правительство региона. Процентная ставка - 0,5 % годовых – установлена, исходя из ставки «Корпорации развития Сахалинской области» для проектов в молочном животноводстве. Средства займа, как и было заранее оговорено, направлялись на строительство животноводческого комплекса в селе Троицком, где будет также содержаться скот совхоза «Южно-Сахалинский», приобретение необходимой техники и оборудования.

Эти меры позволили «Грин Агро Сахалин» в 2016 году провести сезонные полевые работы в лучшие агротехнические сроки на площади 1600 гектаров, поднять зябь на площади 3012 гектаров, а также обеспечить кормами участвующие в проекте совхозы, предотвратить падеж скота в этих хозяйствах в зимний стойловый период. Итоги данной работы были одобрены в Сахалинской областной Думе на заседании специально созданной рабочей группы.

В декабре 2016 года, после того как «Корпорация развития Сахалинской области» одобрила заявку и открыла финансирование, средства целевого займа «Грин Агро Сахалин» были с процентами возвращены совхозу «Южно-Сахалинский». В настоящее время компания компенсирует и упущенную выгоду, которая, по версии следствия, могла возникнуть из-за выдачи займа под низкий процент.

В настоящее время инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в селе Троицком успешно реализуется. Открытие его запланировано на 2017 год.

В результате профессиональных действий руководства регионального министерства сельского хозяйства Сахалинская область сделала значительный шаг вперед в решении ключевых задач по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности сахалинцев и курильчан. При этом, как еще раз подчеркнули в региональном правительстве, средства целевых займов были возвращены с процентами. То есть, говорить об ущербе, нанесенном бюджету, не приходится. Столь же очевидно, что по итогам всех мероприятий, органам исполнительной власти удалось ликвидировать еще одну «черную дыру» в отрасли, в которую год за годом без следа «проваливались» миллионы государственных рублей. Это один из важнейших результатов работы руководства министерства сельского хозяйства.

«Если бы не предоставленный заем, реализация важного для всего региона проекта была бы отодвинута, как минимум, на год, - сказал Олег Кожемяко. – Считаю, что никакого ущерба бюджету действия руководства областного министерства сельского хозяйства не нанесли. Напротив, позволили избежать неизбежных потерь из-за затягивания проекта. Давно лично знаю Кузьменко и Муленкову. Они - профессионалы высочайшего уровня, преданные делу. Много лет работали вместе, и я не раз убеждался в их честности и порядочности. Убеждён, что они никогда не позволили бы себе ничего противозаконного в целях личной выгоды».