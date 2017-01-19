На Сахалине сотрудников молочно-товарной фермы обеспечат жильём

На Сахалине начинается монтаж стен будущей молочно-товарной фермы – крупного агропромышленного проекта. С ходом работ на одном из ключевых сельскохозяйственных объектов островного региона ознакомился губернатор Олег Кожемяко, сообщили в правительстве области.

В Сахалинской области запущен процесс создания нескольких крупных животноводческих комплексов. Цель – обеспечить жителей области качественным и доступным продовольствием местного производства. В частности, в селе Раздольном на базе совхоза «Корсаковский» при участии партнёров из Республики Беларусь создаётся современный агрогородок. Он включает в себя сельскохозяйственное производство, рассчитанное на 1000 голов дойного стада.

С выходом нового объекта на полную мощность численность поголовья молочного стада в совхозе превысит 2500 единиц. На «Корсаковском» намерены производить около восьми тысяч тонн молока в год. Естественно, это потребует создания перерабатывающего производства. Возможно, кроме кисломолочной продукции, оно будет выпускать и мороженое. Сейчас ведётся разработка проектной документации.





Попутно в Раздольном возводят и индивидуальные жилые дома для сотрудников будущей фермы. Площадь каждого из них превышает 100 квадратных метров. Три комнаты, ванная, туалет, автономное отопление, приусадебный участок – полный набор, необходимый для благополучной жизни в сельской местности. Общее количество домов – 50. Сейчас ведётся строительство первой очереди из 20 монолитных зданий. Заселять их планируют летом 2017 года.

Чтобы реализовать планы по развитию мясного и молочного животноводства, совхоз должен обеспечить животных полноценным питанием. Этой теме чиновники островного региона посвятили совещание с руководством хозяйства, его провёл Олег Кожемяко.

«Летом мы будем завозить скот, – сказал губернатор. – К этому моменту объект должен быть готов. Больших опасений, что процесс строительства может задержаться, нет, хотя трудиться приходится напряжённо».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», власти Сахалина планомерно реализуют доктрину по развитию агропромышленного комплекса. В частности, в Анивском районе создаётся мясоперерабатывающее производство.



