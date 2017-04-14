Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству

Владимир Путин накануне провёл рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на официальное сообщение Кремля. Глава островного региона проинформировал президента России об итогах развития Сахалина в 2016 году и текущих социально-экономических показателях.

«У нас обеспечено выполнение плана валового регионального продукта (ВРП) по 2016 году на 106 процентов. Основные динамично развивающиеся отрасли – угольная, 134 процента, далее показатели – нефтегаз, 107 процентов, ну и сельское хозяйство – 111 процентов, – доложил президенту Олег Кожемяко. – В полном объёме также выполняются ваши майские указы, по некоторым показателям мы опережаем: у нас заработная плата учителей – в пределах 60 тысяч, воспитателей – в пределах 50 тысяч, средний медперсонал - тоже в пределах 50 тысяч, и врачи – 90 тысяч».

Губернатор Сахалинской области рассказал, как продвигается программа по переселению из ветхого и аварийного жилья:

«Работает полный пакет мер социальной поддержки для привлечения специалистов, потому что островной регион и очень трудно с кадрами. И это позволило нам по обеспеченности врачами сейчас выйти на передовые позиции в Российской Федерации – у нас 46,2».

По словам Олега Кожемяко, сейчас наступил тот момент, когда необходимо переходить от количества к качеству. Вопросы здравоохранения остаются, и по заболеваниям органов кровообращения, и по онкологии, поэтому сейчас власти региона планируют работать так, чтобы снимать эту проблематику. Принимаются также серьёзные меры поддержки по другим категориям социально нуждающихся – это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, люди старшего поколения.

«Это даёт свои результаты. У нас нулевая ипотека для многодетных семей. Плюс ко всему мы семьям с пятью детьми выделяем бесплатное жильё, оказываем другие меры поддержки при приобретении жилья, до двух миллионов работникам бюджетной сферы», – уточнил Кожемяко. Принятые меры, по словам главы Сахалина, дают определённые положительные результаты. В частности, уменьшился миграционный отток. Как итог: растёт показатель по демографии, сейчас 14,3, это хороший показатель. И растёт количество многодетных семей, их прибавилось на 750 в год.

«Помимо всего мы решаем проблему, в этом году заканчиваем программу переселения из ветхого и аварийного жилья тех людей, кто стоял в очереди до 2012 года, и согласно вашему поручению начинаем уже программу на 2017 – 2022 годы по переселению и иных граждан, кто не вставал на очередь до 2012 года», – продолжил губернатор.





Владимир Путин поинтересовался: «Сколько построили всего?»

«Построили 220 тысяч по этой программе, сейчас последнее досдаём. Планируем за пять лет построить ещё 470 тысяч, потому что потребность такая есть, потребность большая. В целом жилищное строительство дало нам показатели где-то на 110 процентов. Мы сдали 340 тысяч квадратных метров жилья, из них 110 – социального», – ответил Олег Кожемяко.

В Сахалинской области сейчас действует востребованная населением программа арендного жилья. В прошлом году построено 400 квартир, в 2017-м – 500. За пять лет власти региона намерены сдать под ключ 4500 квартир, в том числе на Курилах.

Помимо этого, в регионе хорошо работает ипотечная программа – «это даёт возможность населению уже видеть перспективы, закрепляться на долгосрочный период». Сейчас власти делают ставку и на строительство новых школ. «Мы за пять лет планируем построить десять новых школ, две уже начали, в год по две школы. Это около пяти тысяч учебных мест, что даст нам возможность уйти от второй смены», – проинформировал Олег Кожемяко.

На островах много ветхих зданий в системе здравоохранения, поэтому власти берут на себя обязательство сделать новую областную детскую больницу, станцию скорой помощи и поликлинические звенья.

«За прошлый год мы построили 10 ФАПов, с тем чтобы раскрыть первичное звено. Строим ФАПы сразу же с предоставлением фельдшерам встроенного жилья. Амбулаторию, поликлинику и лечебный корпус в Александровске-Сахалинском сдали. Эти программы у нас работают и, безусловно, дают свои результаты», – рассказал губернатор.

В конце встречи Олег Кожемяко рассказал президенту о важности инвестиционных проектов, в частности, газификации региона:

«Мы с «Газпромом» работаем, компания разработала свою программу на условиях софинансирования. Строим межпоселковые сети, котельные, ГРС. Хотелось бы попросить вас, чтобы дали поручение по ускорению программы газификации, вводу тех объектов, которые сегодня уже построены «Газпромом», – это котельные, ГРС. Это даст нам возможность ввода всех этих объектов в 2018 году, частично в 2017 – 2018-м, и охватить газификацией населения не 13 процентов, как у нас есть, а поднять в 2 – 3 раза выше, дойти до 30 – 35 процентов».



