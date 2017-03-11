Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора

На севере Сахалинской области может увеличиться выпуск молочной продукции для малышей. Для закупки цельного свежего молока производителям не хватает двух миллионов рублей, поэтому они рассчитывают на поддержку местного губернатора, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Олег Кожемяко побывал в самом северном муниципальном образовании возглавляемой им Сахалинской области — Охинском районе. В числе прочих визитов он пообщался с руководством и сотрудниками центральной районной больницы, которая обслуживает более 23 тысяч человек. Например, у губернатора попросили решить вопрос с компенсацией расходов на отпуск северян: их не устраивает, что деньги за билеты им возвращают только после возвращения домой. Кожемяко поручил своим подчинённым проработать этот вопрос.

Ещё одна просьба касается работы молочной кухни при больнице, где малообеспеченные родители бесплатно берут для малышей творожок, кефир и другую продукцию. По словам медиков, используют они только цельное свежее, а не порошковое, молоко, в итоге снижается заболеваемость детей. Поэтому появилась идея — обеспечить такой высококачественной продукцией всех малышей Охинского района, но на закупку большего количества молока необходимо дополнительно два миллиона рублей в год. Этот вопрос губернатор также переадресовал своим подчинённым.

В то же время он отказал одному из местных рыбопромышленников. «Предприятия, которые работают лишь несколько месяцев в году на лове лосося и продают свой замороженный улов, могут не рассчитывать на поддержку. Налаживайте выпуск консервов, создавайте новые постоянные рабочие места, и тогда мы вам обязательно поможем», — заявил Олег Кожемяко.