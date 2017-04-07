Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки

На Сахалине сегодня произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла, в столице островного региона толчки ощущаются примерно с 23:00 местного времени. В редакцию РИА «Восток-Медиа» об этом сообщили очевидцы катаклизма – жители южных районов острова.

Как информирует портал Astv.ru, сейсмостанции области зафиксировали землетрясение в 23:11 сахалинского времени вечером 7 апреля. На сейсмостанции «Южно-Сахалинск» уточнили: эпицентр располагался в 14 километрах западнее Южно-Сахалинска. Сейсмологи продолжают следить за обстановкой. А жители Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска и других населённых пунктов делятся в социальных сетях впечатлениями от нежданных толчков.

По данным областного управления МЧС, пострадавших и разрушений нет. Обстановку в области сейчас контролирует Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Пожарно-спасательные отделения в эти часы проводят осмотр зданий и сооружений на наличие возможных повреждений.