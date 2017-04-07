В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии

В ближайшее время на Сахалине планируется внедрить технологию раздельного сбора мусора. Рассматриваются и другие технологии – как альтернатива свалкам. В частности, на юге острова чиновники предлагают учредить кластер по переработке твёрдых бытовых отходов.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ накануне представило поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Этот документ, в том числе, вводит понятие «раздельного накопления отходов». Эксперты полагают, что таким образом в России заложили юридическую основу для цивилизованной утилизации мусора. А именно – раздельный сбор с опцией вторичной переработки.

В Южно-Сахалинске действует организованное движение «Сахалин без отходов». Его инициатор – молодой эколог Полина Сутягина: «Наша цель – призвать людей иначе относиться к отходам, производить их меньше, а лучше – отдавать на вторичную переработку».





Инициативу Полины и других общественников поддержали специалисты городского управления мониторинга санитарного состояния. В ближайшее время они планируют старт пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Баки для стекла и пластика установят в пяти дворах Южно-Сахалинска. Полина Сутягина полагает, что к подобной идее хорошо относится молодёжь. Пенсионеры же помнят, как в советский период сдавали макулатуру, ветошь и стеклотару.





Впрочем, раздельный мусор в Южно-Сахалинске принимает от населения пока только один предприниматель. Собранное вторсырьё он переправляет на материк – на Сахалине всё ещё нет компаний вторичной переработки. Здесь по старинке «дымят» полигоны ТБО, где мусор утрамбовывают и присыпают грунтом. Свалки совершенно не гармонируют с сахалинской природой.





Тому подтверждение – полигон перед въездом в город Холмск. Он украшает один из самых живописных видов Холмского района: со смотровой площадки, на которой любят делать селфи гости Сахалина и молодожёны.

«Ни один город, в том числе и Холмск, не устраивает то, что под боком находится свалка. Сейчас решается вопрос, чтобы на юге острова создать специализированный завод по переработке ТБО, – посетовал мэр Холмского городского округа Андрей Сухомесов. – В этот кластер войдут Южно-Сахалинск, Холмск, Долинск, Корсаков, Анива и Невельск».





Андрей Сухомесов

Завод по переработке ТБО должен заработать примерно к 2020 году, а между тем ежемесячно на Холмский полигон вывозят свыше 3000 кубометров мусора.

По официальной информации, лишь несколько сахалинских предприятий утилизируют бытовые отходы щадящим для экологии способом. В Холмском районе, недалеко от села Яблочного есть небольшая площадка компании «Игл». Свой мусор сюда привозят компании нефтегазодобычи.

На площадке мусор сортируют: от него отделяют стекло, пластик, батарейки. То, что может гореть, сжигают в установке «Турмалин», которая, кроме процесса горения, обеспечивает ещё и обеззараживание газа, образующегося при горении. Поэтому на площадке практически нет запаха гари. В конце концов две тонны разносортного мусора превращаются в золу, которая помещается в один мешок «бигбэк», который и отправляется на полигон.









«Много стран уже отходит от простого сбора и размещения на полигонах. Нужно заниматься сегрегацией, обезвреживанием, вторичной переработкой. И только после этого всё что осталось размещать на теле полигона», – рассказал заместитель генерального директора компании ОOО «Игл» Анатолий Зарицкий.





Анатолий Зарицкий

Технология сжигания позволяет не только избавиться практически от любого вида отходов. Тепловую энергию, полученную в процессе, можно преобразовать в электричество. Пока на площадках компании «Игл» перерабатывается не так много мусора. Захоронение на полигоне обходится в 150 рублей за кубометр. Цивилизованная сортировка и утилизация при небольших объёмах – почти в пять раз дороже. Новый законопроект даёт возможность муниципалитетам совместно с гражданами самим принимать решение о способе избавления от отходов. Возможно, таких площадок по утилизации на Сахалине в ближайшее время станет больше.



