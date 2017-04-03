Губернатор Сахалина: ничто не должно оправдывать финансовые нарушения

Олег Кожемяко поблагодарил руководителей правоохранительных органов региона за активную работу по пресечению правонарушений. Накануне глава Сахалинской области провёл координационное совещание с руководителями государственных органов, в функции которых входят охрана правопорядка и законности, защита прав и свобод человека на территории субъекта.

«Хочу поблагодарить весь силовой блок за конструктивную работу по профилактике преступлений и правонарушений, пресечению попыток хищения средств и нанесения ущерба государству, – открыл мероприятие руководитель области. – В регионе непростая обстановка: идёт громкий судебный процесс, вскрываются новые правонарушения. Безусловно, суд определит меру и адекватность наказания по каждому виду нарушений закона, разделив подозреваемых на тех, кто путём вывода государственных средств давал подряды и занимался личным обогащением, и на тех, кто превысил должностные полномочия. Для нас значимо, чтобы те профилактические меры, та работа, которую ведут правоохранители, были понятны жителям. В области реализуются крупные инвестиционные проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, строительства, и очень важно, чтобы все средства пошли по целевому назначению. Чтобы ничто не оправдывало финансовые нарушения, даже в тех случаях, когда преследуются благие намерения».

Глава региона также подчеркнул, что власти региона имеют большой опыт взаимодействия с правоохранительными органами по пресечению различных правонарушений. Такую совместную конструктивную работу стороны планируют продолжить и в дальнейшем.

Особое внимание в Сахалинской области власти продолжат уделять контролю за прозрачностью системы государственных закупок. По итогам 2016 года это позволило сохранить для регионального бюджета больше 2 миллиардов рублей. Кроме того, за этот же период контролирующие органы пресекли необоснованные расходы в районах – при проведении муниципальных закупок – на сумму больше 500 миллионов рублей.