Водители в Санкт-Петербурге выстроились в ёлку по примеру Хабаровска

Автомобилисты города Санкт-Петербурга накануне выстроили огромную ёлку из машин под эгидой акции #автоёлка. Организаторы изначально поставили себе целью побить рекорд Хабаровска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Все автоклубы Питера приняли участие в перформансе «автоёлка». Впрочем, организация акции была не в пример Хабаровску. Вот что написал водитель из Санкт-Петербурга на pikabu.ru:

«Сначала было 200, потом около 400 машин, и началась жуткая неразбериха. Организаторы (5 человек) не могли физически справиться с таким огромным потоком авто, расставить всех красиво, успокоить толпу и, в конце концов, сделать «ёлку». Там были и «газели», обтянутые золотой плёнкой, и редкие JDM-машинки, и огромное количество простых и не очень авто. Это был даже не флешмоб, это была стихийная автовыставка!».

Ранее «автомобильные ёлки» установили в Хабаровске и Челябинске. Рекорд по величине «автоёлки» принадлежал жителям Хабаровска – 97 машин. Питерцы пока не уточняют, сколько у них в итоге выстроилось авто в новогоднюю композицию.





Автоёлка в Хабаровске