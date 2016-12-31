В Комсомольске-на-Амуре полицейские помогли детдомовцу обрести семью

В канун Нового года осуществилась мечта 13-летнего подростка из Хабаровского края – он нашёл свою бабушку. Об этой воистину рождественской истории сегодня, 31 декабря, рассказали сотрудники управления МВД по городу Комсомольску-на-Амуре.

В младенчестве Саша оказался круглым сиротой и попал в детский дом, который по долгу службы посещала инспектор по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Комсомольску-на-Амуре. Так мальчишка познакомился с сотрудником полиции Татьяной Цюпа. После беседы инспектору стало ясно, что подростку нужна помощь. Ему было необходимо поверить в себя и свои силы, и самое главное, что для этого нужно, — любовь и забота родного человека, сделала вывод Татьяна.

С самого детства у Саши была мечта найти свою семью. Капитан полиции занялась розыском родственников воспитанника детского дома. Найти их было довольно сложно, так как ребёнок попал в детский дом малышом. Однако спустя два месяца инспектору удалось найти бабушку Саши.

Галина Николаевна проживает в посёлке Селихино Хабаровского края, что находится в 57 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Все эти годы женщина пыталась найти внука, однако её попытки не увенчались успехом.

В канун Нового года состоялась встреча двух родных людей. Саша сам испёк блины и подготовил праздничный стол для долгожданной гостьи.

Благодаря сотрудникам управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре произошло маленькое новогоднее чудо. Женщина решила, что теперь будет поддерживать внука и помогать ему во всём. Она выразила огромную благодарность стражам правопорядка за то, что они помогли сбыться её мечте и мечте её внука, которые искали друг друга много лет.