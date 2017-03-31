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Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 31 марта 2017 года, 19:31
Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки
Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки
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Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки

Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки
Самые важные события пятницы — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье", pixabay.com

Заключительный день рабочей недели начался открытий учёных. В Хабаровском крае нашли новый вид комара — зимний бескрылый из семейства болотниц. Раньше в наших окрестностях не обитал, а недавно объявился в урочище реки Ханкука. Рта нет, кушает только в состоянии личинки. Селится в водоёмах, пойменных лесах и влажных пещерах.

Поехали! В краевой столице начался дорожный ремонт. До наступления холодов рабочим нужно сделать 29 километров магистралей: где-то зальют трещины, где-то бордюры заменят, а на некоторых участках полностью восстановят асфальтобетонное покрытие. Только вот в час пик мэр трудиться запретил, зато позволил ремонтировать полотно до 23:00, чтобы всё выполнить в срок. А вот улицы с забавными названиями Промывочная и Пропарочная полностью реконструируют. Правда, нужно будет некоторые заборы и ограждения подвинуть. Так, потесниться на время ремонта придётся детскому саду.

Налетай, подешевело. В Хабаровске начались продажи льготных билетов в Москву. Добраться до столицы молодёжи до 23 лёт и пенсионерам можно за 7200 рублей. Также со скидкой можно долететь до Владивостока и Новосибирска.

Полицейские отмечают, что жителям Хабаровского края не хватает гражданской сознательности: не сообщают люди, что у соседей драки и выяснения отношений, а глава семейства из-за этого ненаказанный ходит. К тому же в случае задержания уголовного наказания он не понесёт. Да и за истязания пока никого не привлекают.

Немного о спорте. Чемпионский состав «СКА-Нефтяника» начал меняться: Эрик Сэфстрём соскучился по Родине и решил вернуться в Швецию, а ещё с четырьмя хоккеистами клуб не стал продлевать контракты. Зато остался ряд «армейских» лидеров, некоторые из которых уже 1 апреля встретятся на пресс-конференции с болельщиками. В этот же день поклонники русского хоккея смогут сделать фото с кубком чемпионов.

По «Амурским волнам». На международный военно-музыкальный фестиваль в Хабаровск приедет ансамбль кельтских волынок и барабанов. Организаторы называют коллектив сборной Евросоюза. Подобного в краевой столице ещё не было. Также во время проведения события в городе покажут уникальную почтовую марку с портретом Валерия Халилова.

В мире животных. Жители Кутузовки, оставшиеся без собак по вине тигра, попросили у зоозащитников пёсика. Те выдавать животное отказались и назвали жительницу посёлка живодёркой. За новым сторожем людям пришлось ехать в Хабаровск к жителям частного дома. А городские собаководы боятся догхантеров. Неизвестный травит животных в районе спортивного комплекса «Амур». От опасной начинки пострадала участница чемпионата «Амурская метель», хаски по кличке Луша. Спасти её удалось, но хозяева боятся последствий отравления. 

 
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