Медики "Терапевта Матвей Мудрова" оценят здоровье жителей Совгавани

Передвижной консультативно-диагностический центр Дальневосточной железной дороги «Терапевт Матвей Мудров» отправляется в очередной рейс. С 4 по 24 апреля клиника на колёсах посетит 18 населённых пунктов от Хабаровска до Советской Гавани.

В вагонах медицинского поезда ведут приём терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, рентгенолог, специалист ультразвуковой диагностики и лаборант. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, в некоторых случаях медики консультируются с коллегами из ведущих учреждений здравоохранения региона посредством телемедицины.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году врачи лечебного поезда отправлялись в поездки по региону и за его пределы 11 раз, в этом году для них запланировали семь выездов. Свою работу специалисты начали в феврале. Тогда они проверили здоровье жителей Хабаровского и Приморского краёв и посетили пять населённых пунктов. За время очередного рейса «Матвея Мудрова» к медикам обратились сотни человек. Многим из них потребовалась помощь врачей узкого профиля. За семь месяцев работы врачи помимо разных городов региона побывают в Амурской области и ЕАО.