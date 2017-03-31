В Хабаровске выступит сборная Евросоюза с волынками

Ансамбль кельтских волынок и барабанов примет участие в международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» в Хабаровске. Коллектив составят исполнители из Англии, Ирландии и Шотландии. В краевой столице они выступят под флагом Евросоюза.

«В город приедут 20 человек: 12 волынщиков и восемь барабанщиков — сборная Евросоюза. Это интересный, знаковый коллектив, потому что вся духовая музыка пошла со славянских рожков и волынок. Сейчас министерство обороны рассматривает возможность приглашения полковника военно-оркестровой службы Вениамина Мясоедова для совместного выступления», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор фестиваля «Амурские волны» Олег Федосеев.

Ожидается, что участниками события станут не менее 500 военных музыкантов. Как писало агентство, в дальневосточную столицу приедут коллектив из Владивостока и Центральный военный оркестр России. Увидят зрители и знаменитый военный оркестр Росгвардии из краевого центра под руководством Тараса Юричина. Выступить на «Амурских волнах» планируют коллективы из Монголии, Китая и Северной Кореи.

Волынщики уже принимали участие в фестивале, однако не в таком количестве. К тому же подобной сборной на «Амурских волнах» ещё не было. Ансамбль кельтских волынок выступал в России на концерте в Москве.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этом году фестиваль пройдёт с 25 мая по 2 июня. Художественное руководство будут осуществлять начальник Военно-оркестровой службы Военных сил Российской федерации Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Сергей Дурыгин. Во время проведения «Амурских волн» в городе пройдёт церемония гашения почтовой марки с портретом Валерия Халилова.