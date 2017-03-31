Жительницу посёлка Кутузовка в Хабаровском крае назвали живодёркой

Жительницу посёлка Кутузовка, которая желала взять собаку на место прежнего питомца, пострадавшего от лап тигра, раскритиковали сотрудники приюта. Женщина, подыскивая нового четвероного охранника, столкнулась с тем, что её обозвали живодёркой. После этого сельчанке отказались отдать собаку.

«Хотели взять собаку из приюта. Звонили в Хабаровск, в приюты, а там ответили, что животное не дадут. Мол, они знают про ситуацию с Кутузовкой и что я собак беру на корм тигру, и что я вообще живодёрка! Я пыталась объяснить, что пёс погиб, охраняя дом, выполняя свой долг, а они: живодёрка. Вот, приехали в город за собаками, нам отдали из частного дома», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница посёлка Кутузовка Татьяна (фамилия не указывается на условиях анонимности — прим. ред.).









РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно сообщало о тиграх, которые повадились охотиться на домашнюю живность в Кутузовке. В начале марта текущего года в посёлке объявилась тигрица с детёнышем. По словам сотрудников регионального министерства природных ресурсов, в районе Бичевой и Кутузовки всегда было много тигров, поэтому они периодически выходят к населённым пунктам. Однако на этот раз хищники очень близко подошли к домам жильцов, съели несколько собак и даже покушались на лошадь.

«В прошлое воскресенье мы видели свежие следы тигра, которые шли вдоль забора — то место, где он зашёл на участок, где вышел. Приезжали охотоведы, всё видели и зафиксировали. Всё пока стоит на месте. Всего тигр убил шесть собак, у нас одну. Собака жила на крыльце, и он её прям на крыльце придушил и утащил, ещё и нагадил рядом. Следы шли мимо двора нашего соседа. Он лесник, и он по этим следам пришёл к нам и сказал, что это нагадил тигр, точно не собака. Вот, у нас тигр съел собаку, вторую мы уже стали закрывать на ночь в сарае с козами. Скотину тигр не трогает, загоны и сараи не ломает. Мне рассказывали, что лошадь пытался задрать, но она вырвалась и убежала, а почему он за ней не погнался — не знаю. Хозяин лошади нашёл её в лесу, по следам крови выследил. Лошадь возили к ветеринару зашивать раны», — сообщила собеседница.

Агентство писало о том, что охотоведам официально разрешили отловить полосатых хищников, которые в страхе держали два посёлка — Бичевая и Кутузовка. Специалисты досих пор работают на месте и выставляют специальные приманки.

«К тигру присоединился медведь-пакостник. За три ночи он нам разломал четыре улья — пчёлы погибли. По поводу медведя охотники сказали, что или пристрелить, или электроизгородь поставить. Мол, стрелять медведя мы не будем: оружия нет и это незаконно. Вот заказали электроизгородь, ждём, когда доставят. Днём животных не видно, они приходят с наступлением сумерек. Охотники последние десять дней постоянно находятся в Кутузовке, что-то делают, фотоловушки ставят. Прокуратура приезжала проверять их», — заявила жительница посёлка Кутузовка.