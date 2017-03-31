Ветеранам ВОВ в Хабаровском крае выплатят по тысяче рублей к 9 Мая

В бюджете региона на эти цели выделили больше шести миллионов рублей

Ветераны, проживающие в Хабаровском крае, получат по одной тысяче рублей в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В бюджете региона на эти цели выделили больше шести миллионов рублей. Перечисления начнутся с 3 апреля.

Поддержку ветеранам оказывает на протяжении всего года. Социальные работники следят за условиями жизни пожилых людей, приносят им продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогают убрать в квартире или приготовить еду. Все эти работы проводят бесплатно. Подобную помощь получают более 800 человек.

В этом году обследование условий жизни ветеранов завершится в апреле. Специалисты уже посетили около четырёх тысяч граждан. На решение проблем ветеранов, например, покупку продуктовых наборов и другие неотложные нужды краевые власти направили более 800 тысяч рублей.

Отдельно ветеранам помогают в ремонте квартир. В 2016 году компенсацией таких расходов воспользовались 185 человек. Общая стоимость работ по ремонту жилья составила больше семи миллионов рублей. В этом году обновить жильё смогли ещё 19 граждан.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, сейчас в регионе живут больше шести тысяч ветеранов, в их числе 828 участников войны, 75 жителей блокадного Ленинграда, 156 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 1338 вдов участников войны. Больше двух тысяч граждан из этих категорий живут одни, 167 человек находятся на попечении в специальных домах ветеранов, ещё 77 пожилых людей — в домах-интернатах.