В Хабаровске для работ на улице Промывочной подвинут забор детсада

В дальневосточной столице начались подготовительные работы по реконструкции улиц Промывочной и Пропарочной. Ремонт магистралей мешают осуществить организации и физические лица, территории которых оказались в границах красных линий. Пока с собственниками участков не удастся наладить отношения, чтобы они «подвинулись», построить дорогу не получится.





«Надо это всё делать, иначе дороги тут не будет никогда. Она просто не будет служить. Мы выдержим расстояние категорийной двухполосной дороги, но надо железнодорожный путь привести в полный порядок. Каждый год её вот так латать — ну, это не дело», — объяснил мэр Хабаровска Александр Соколов во время объезда по объектам дорожного ремонта.

Красными линиями в муниципалитетах обозначаются участки общего пользования. На них возводят дороги, устанавливают опоры ЛЭП и проводят другие коммуникации. Спорная территория в районе Второго Хабаровска разошлась между разными собственниками ещё в 1980-1990 годы. Тогда участки раздали без учёта сспециальных отметок. Так, в этих границах появился и детский сад.





Как заявил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев, его ведомство обращалось в дошкольное учреждение по этому вопросу. Однако журналистам он признался , что понятия не имеет, что теперь делать с проблемным объектом.





Глава администрации Хабаровска отрезал: в границах красных линий ничего не должно быть, и неважно, кто их нарушил. Градоначальник поручил дорожникам готовить комплекс мероприятий, пообещав, в свою очередь, дать добро на снос деревьев, которые также мешают ремонту дороги.

«Это не единственная улица, где нарушены границы красных линий. Они утверждаются генеральным планом, который является законом в городе для всех структур: федеральных, региональных и муниципальных. И, конечно же, для юридических и физических лиц. И везде, где нарушены эти границы, они не позволяют построить дорогу по нормативам. И мы сегодня договаривались, что бизнес и физические лица, которые вдоль этих дорог заняли земельные участки в границах красных линий, чтобы вошли в проектные отмены. Иначе мы дорогу просто не сможем построить», — объяснил Александр Соколов.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», улица Пропарочная в этом году должна стать двухполосной по аналогии с Донской, при этом магистраль позволит водителям выезжать прямиком на проспект 60-летия Октября. От посёлка Горького до Второго Хабаровска можно будет добраться за десять минут.