Льготные авиабилеты в Москву начали продавать в Хабаровске

В краевом центре начались продажи авиабилетов до Москвы по сниженным ценам. Об этом 30 марта объявила авиакомпания «Аэрофлот». Перевозчик по льготным ценам доставит пассажиров по 12 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны, а также дополнительно по трём — в пределах ДФО, чтобы доставить детей до центра «Океан».

По информации пресс-службы фирмы «Biletdv», перелёт из Хабаровска в Москву обойдётся в 7200 рублей, во Владивосток — 1800 рублей, в Новосибирск — 5700 рублей. Воспользоваться льготой смогут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающих их лица, а также люди, летящие с детьми-инвалидами.

Сегодня, 31 марта, продажу субсидированных авиабилетов открыла авиакомпания «Сибирь». Она выполняет рейсы из Хабаровска до Владивостока и Новосибирска. Цены такие же, как у «Аэрофлота». Всего компания будет выполнять рейсы по 15 направлениям.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 30 марта о старте продаж льготных авиабилетов объявили «Уральские Авиалинии». Компания будет льготно перевозить пассажиров по 16 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно.

Ранее агентство сообщало, что жители края в ожидании возможности воспользоваться субсидированными перелётами начали обрывать телефоны авиакасс ещё в январе. Льготники хотели получить хоть какую-то информацию о предложениях перевозчиков на лето. В фирмах тогда сообщали, что ждали от авиакомпаний информацию, которой не было.