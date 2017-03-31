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Хабаровчане организовали криминальный бизнес по сбыту осетра и калуги

Хабаровчане организовали криминальный бизнес по сбыту осетра и калуги
Расследование дел в отношении преступной группы подошло к финальному этапу
сегодня, 16:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом следственном управлении завершили расследование четырёх уголовных дел в отношении участников организованной группы, которые совершили на территории Хабаровского края ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением и перевозкой рыб осетровых пород. Оперативники собрали полную доказательную базу. Так, с 2014 года по 2016-й преступники приобретали на территории Николаевского и Ульчского районов рыбы осетровых видов, после отправляли товар на хранение. Конечный пункт преступной цепочки — перевозка и продажа ценного товара в регионы Российской Федерации. Об этом ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». По версии следствия, обвиняемые решили заработать деньги криминальным способом и организовали сделку с браконьерами — жителями этих территорий. Злоумышленники привезли более полутора тонн деликатеса в краевой центр, заморозили, упаковали и отправили по железной дороге в Москву.

«Особое значение для установления всех обстоятельств создания преступной группы и обстоятельств совершённых ею преступлений сыграла роль одного из наиболее активных участников организованной группы, задержанного после совершения трёх эпизодов преступной деятельности. Под тяжестью собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в совершённом им преступлении, а также изъявил желание принять участие в проводимых сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю оперативно-разыскных мероприятиях и заключить с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

19 апреля 2016 года в Москве во время спецоперации силовики прервали поставки краснокнижной рыбы осетровых видов, отправленной из Хабаровска. Во время задержания оперативники изъяли полторы тонны осетровых.

«В настоящее время в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следствием выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу четыре уголовных дела в отношении четырёх обвиняемых, с которыми прокурором на досудебной стадии заключены соглашения о сотрудничестве в целях содействия в раскрытии и расследовании данного тяжкого преступления, совершённого ими в составе организованной группы», — объяснили в ведомстве.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, как сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили неожиданный груз в катафалке, который двигался по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Дело в том, что в специальной машине, принадлежащей одному из ритуальных агентств, перевозили полтонны чёрной икры. Нелегальный груз был помещён в обыкновенный гроб.

Также агентство рассказывало о жителе Николаевска, которого осудили за перевозку 114 килограммов чёрной икры и семи копчёных частей рыбы осетровых пород. Мужчина знал, что это незаконно, но пошёл на преступление, чтобы заработать. Злоумышленника задержали, когда он ехал по трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре.

 
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