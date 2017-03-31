В Хабаровске до следующей зимы отремонтируют 29 километров дорог

В краевом центре до наступления холодов дорожники проведут комплексные ремонтные работы на 29 километрах магистралей. Отрезки, попавшие в план на 2017 год, ждут не только устранение мелких огрех, которые обнажились после схода наледи и снежного наката, но и более серьёзные улучшения.









«Будет задействовано 32 объекта. На этих объектах мы не будем производить ямочный ремонт, только зальём трещины для того, чтобы уже выйти и сделать комплексный ремонт улицы. То есть замена бордюров, где он разрушенный, и будет полностью восстановлено асфальтобетонное покрытие», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо во время объезда мэра по объектам ремонта.





Общая сумма, которую ведомство потратит на эти работы, составляет 319 миллионов рублей. Однако, по словам градоначальника Александра Соколова, всего в этом году на ремонт магистралей дальневосточной столицы выделят примерно 440 миллионов рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр краевого центра поручил дорожникам не выполнить работы в часы пик.





«Ещё раз прошу графики работы сделать таким образом, чтобы максимально сдерживать время разрывов, чтобы вообще никто не мешался при организации движения. Чтобы вообще отошли в сторону или отъехали на маршруты, где нет напряженного движения. Машин много уже, весна, все сели на машины», — напомнил глава городской администрации Олегу Гроо.