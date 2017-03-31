"Штурм" из Чика выиграл первенство России в Хабаровске

В дальневосточной столице завершился финальный этап первенства России по хоккею среди команд юношей 2005 года рождения в регионе Сибирь и Дальний Восток. На протяжении недели юные спортсмены боролись за звание сильнейших. Итог турнира решался в предпоследнем матче, в котором встретились «Штурм» из посёлка Чик и новокузнецкий «Металлург». Долгое время соперники шли вровень, однако в третьем периоде игроки из Новосибирской области забили важные голы и одержали победу. По итогам турнира они не проиграли ни одного матча.







Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что краевую столицу на турнире представляли две команды, которые тренируют Александр Мерзенюк и Юрий Филатов. Их соперниками стали хоккеисты новосибирской «Сибири», «Металлурга» и «ДЮСШ-Металлург» из Новокузнецка, «Штурма» из рабочего посёлка Чик, красноярского «Сокола» и «Кристалла» из Бердска. Фаворитом считалась «Сибирь», однако команда потеряла очки в матчах с «Амуром» и «Штурмом» и в итоге заняла второе место.









«Эмоции невозможно выразить словами. Первое место — это очень круто. «Сибирь» — самые главные наши соперники. Мы часто встречаемся и выигрываем с переменным успехом. Было Было очень непросто на турнире, однако перед последней игрой сама мысль о победе воодушевляла, помогла сконцентрироваться и не допускать ошибок в игре. Победу хочу посвятить всей нашей команде, тренеру и родителям, которые поддерживали нас здесь», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» капитан «Штурма» Данил Голищихин.









Бронзу первенства завоевали хоккеисты из новокузнецкого «Металлурга». Хабаровские команды «Амур» и «Амур-2» завершили чемпионат за пределами призовой тройки: первый состав от пьедестала почёта отделили всего три очка, а второму не хватило одной победы для сохранения прописки в элитном дивизионе на будущий год.





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