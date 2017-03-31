Хабаровчанин пытался украсть колёса из-под носа их владельца

Жителя краевой столицы из-за своих корыстных криминальных интересов поймали на месте преступления. Мужчина пытался похитить комплект колёс, таская по одному прямо из-под носа их владельца. Когда хозяин резины не досчитался трёх штук, то сразу сообщил в полицию о случившемся. Одновременно с оперативниками на место кражи пришёл и вор — за оставшимся четвёртым колесом.

Кражу он совершал, когда владелец джипа вместе с коллегой самостоятельно менял на автомобиле зимнюю резину на летнюю. Сменные колёса на несколько минут они оставили без присмотра. Неизвестный воспользовался этим обстоятельством и похитил три колеса. Оперативники задержали его на месте совершения преступления. Оказалось, что похищенные покрышки он спрятал в овраге неподалёку. Потерпевший заявил, что ему нанесли ущерб в размере 70 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигуранта отпустили под подписку о невыезде: ранее он вёл законопослушный образ жизни. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях краж. Так, летом 2016 года в Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже автомобильных колёс. Злоумышленниками оказались трое местных жителей, один из которых — 14-летний подросток. Они снимали резину с машины, припаркованной во дворе дома по проспекту Интернациональному. Общую сумму ущерба владелец покрышек оценил в 40 тысяч рублей.

Также в июле 2016 года прокуратура Комсомольска направила в суд уголовное дело, которое ранее завели на местного жителя — его обвиняли в серии краж автомобилей и комплектов колёс. Мужчина до этого уже имел проблемы с законом. По версии следователей, злоумышленник совершал преступления с сообщниками — их было как минимум трое. Объектом их внимания были малолитражки — злоумышленники поднимали их на руках, а один из соучастников в это время снимал колёса. Резину и диски обвиняемый с товарищами продавали в шиномонтажные мастерские или знакомым. Так банде удалось реализовать восемь украдённых комплектов резины.