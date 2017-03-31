Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Мэр Хабаровска поручил дорожникам не делать ремонт в часы пик: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 31 марта 2017 года, 19:31
Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки
Картина дня в Хабаровском крае: заплатки на дорогах, марки и собаки
Полиция ищет нарушения в работе избирательной комиссии Артёма
Полиция ищет нарушения в работе избирательной комиссии Артёма
Жительницу посёлка Кутузовка в Хабаровском крае назвали живодёркой
Жительницу посёлка Кутузовка в Хабаровском крае назвали живодёркой
Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад
Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад
На "Амурских волнах" в Хабаровске погасят марки с портретом Халилова
На "Амурских волнах" в Хабаровске погасят марки с портретом Халилова
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:45
Владивостокские кладбища закроют для посещений
вчера, 19:52
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
сегодня, 09:12
УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
сегодня, 10:18
В Находке построят новую объездную дорогу
сегодня, 15:19
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
сегодня, 11:08
В пригороде собралась самая длинная пробка Владивостока
сегодня, 07:01
Аномальная весна: синоптики пообещали приморцам потепление
сегодня, 16:14
Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад
сегодня, 12:49
Никто не знает, откуда взялась нефть возле аварийного судна "Еруслан"
вчера, 20:45
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга

Обсуждаемое
вчера, 19:52
8

Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
сегодня, 13:45
8

От жителей Владивостока ждут идей по благоустройству города
вчера, 20:45
5

В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
сегодня, 09:12
4

УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
сегодня, 10:18
4

В Находке построят новую объездную дорогу
сегодня, 11:45
3

Владивостокские кладбища закроют для посещений
сегодня, 12:49
2

Никто не знает, откуда взялась нефть возле аварийного судна "Еруслан"
сегодня, 16:14
2

Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад
сегодня, 16:37
2

В Приморье задержали 4,5 тонны игрушек с символикой FIFA 2018
сегодня, 08:40
1

Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок сегодня, 16:06
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты сегодня, 15:19
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 643



Система Orphus

Мэр Хабаровска поручил дорожникам не делать ремонт в часы пик

Мэр Хабаровска поручил дорожникам не делать ремонт в часы пик
Справляться с основными зимними "сюрпризами" будут около трёх недель
сегодня, 12:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

На дорогах дальневосточной столицы начался ямочный ремонт, который, по словам мэра города Александра Соколова, продлится столько, сколько понадобится для устранения всех огрех. Сейчас специалисты ликвидируют углубления, выбоины и трещины, которые обнажились после схода снежного наката и наледи. Справиться с основным объёмом зимних накоплений ремонтники должны примерно в течение трёх недель. Сегодня, 31 марта, работы ведутся на улицах Шевченко, Серышева, Воронежская, Тихоокеанская (район 10-й больницы), 65-летия Победы, а также на нескольких участках Волочаевской.


 

«Денег на эти работы никогда не хватает, сколько бы ни выделили. Потому что, вообще-то, норматив на содержание и ремонт для такого города, как Хабаровск, по расчётам, в пределах пяти миллиардов рублей. У нас ежегодно бывает чуть более миллиарда. Но в этот год будет сделано больше, чем обычно, примерно в 2-2,5 раза, — заверил мэр Хабаровска Александр Соколов. — Потому что появилась возможность, выделены средства из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина на развитие агломерации. Общий объём средств у нас на ремонт будет 440 миллионов рублей, где-то так. Из них 125 миллионов рублей — средства бюджета города. Это примерно, в среднем, так же, как всегда».


 

 

По информации главы администрации города, с начала выполнения ямочного ремонта в этом сезоне дорожники сделали уже больше шести тысяч квадратных метров. На магистралях краевого центра работают 15 механизированных звеньев, 1532 единицы техники, комплексы «Роско», а также бригады, которые вручную заливают трещины и небольшие ямки.


 

 

«Обращаясь к хабаровчанам, прошу понимать, что эта работа — сезонная, она была и будет всегда. И, конечно, чем быстрее и более организованно мы её проведём, тем легче будет организовано движение в городе Хабаровске. В часы пик работ проводиться не будет. Поручил, чтобы комплексы, которые работали на улицах, уходили в стороны, не мешая движению. Поставлена задача максимально возможно работать, в том числе, в тёмное время суток — там, где это позволяют в жилых массивах, до 23 часов».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • а  (сегодня, 15:41 )

    Ну вот, правильное решение



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru