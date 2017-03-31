Хабаровский край и Архангельская область будут вместе развивать туризм

Главы Хабаровского края и Архангельской области подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в новых отраслях. Вячеслав шпорт и Игорь Орлов планируют развивать работу в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, образовании, туризме, культуре и спорте. Также стороны будут обмениваться опытом в сфере энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов, обмениваться информацией, участовать в мероприятиях регионов и установливать деловые контакты.

Так, уже к имеющимся совместным проектам в сфере судостроительного ремонта — партнёрские отношения выстроили центр судоремонта «Звездочка» из Северодвинска и Амурский судостроительном завод в Комсомольске-на-Амуре, добавятся развитие инвестиционного климата и внедрение инноваций. Двусторонние отношения будут развивать выставочно-ярмарочную деятельность, здравоохранение, образование, туризм, культуру и спорт.

По информации пресс-службы регионального правительства, край и область уже давно сотрудничают по ряду направлений. Так, специалисты Центра судоремонта «Звёздочка» из Северодвинска участвуют в работе над заказами на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

«Точек взаимовыгодного сотрудничества много, причём на разных уровнях. В числе наиболее перспективных направлений — промышленное производство, рыбопереработка, туризм. Если говорить об обмене опытом, то наш край уже два года внедряет новые форматы привлечения инвестиций: создание территорий опережающего социально-экономического развития, режим свободного порта. Многие регионы из других частей страны интересуются такими практиками по привлечению инвесторов. Мы готовы делиться опытом», — рассказал Вячеслав Шпорт.