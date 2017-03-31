В Хабаровске мэрию обязали адаптировать остановки для инвалидов

Хабаровская городская администрация должна будет в течение двухмесяцев обеспечить доступность автобусных остановок для инвалидов — так решил Центральный районный суд на основании иска прокуратуры Кировского района краевой столицы. Чиновники должны исправить недочёты на посадочныхпунктах общественного транспорта «51 школа», «38 школа», «Кировский РИК» по улице Тихоокеанской и «Серышева – Калинина». Пока люди с ограниченными возможностями здоровья не могут нормальнопользоваться ими.

Мэрия, в чьи обязанности входит благоустройство городской дорожной инфраструктуры, не оснастила указанные остановки автопавильонами. Крыша над головой и место отдыха — лавочка, для ожидающих автобус, обязаны быть на каждой официальной остановке общественного транспорта. Кроме этого, для выполнения нормативов ГОСТа управление дорог и благоустройства города обязано расширить посадочные площадки минимум до трёх метров. На момент проверки посадочные пункты были уже нормативов, что нарушает права маломобильных горожан на доступную среду.

«Прокуратура потребовала провести работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к остановочной площадке общественного транспорта «51 школа», а также установить автопавильоны на остановочных пунктах общественного транспорта «51 школа», «38 школа», «Кировский РИК» по улице Тихоокеанской и на остановке «Серышева – Калинина». Центральный районный суд города Хабаровска исковые требования прокуратуры удовлетворил и возложил на администрацию города обязанность в течение двух месяцев принять меры по адаптированию указанных остановочных пунктов для перевозки инвалидов и иных групп населения», — сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Пока городская администрация не исполниларешение суда, остановки в нормативное состояние чиновники так и не привели.