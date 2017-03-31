Хабаровским болельщикам устроят фотосессию с кубком чемпионов России

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из дальневосточной столицы отдаст кубок чемпионов России болельщикам — 1 апреля с 12:00 до 14:00 в арене «Ерофей» можно будет сделать фотографию с трофеем. Чтобы попасть в ледовый дворец нужно будет пройти через служебный вход со стороны парковки.

В этот же день в конференц-зале арены с 14:30 до 15:30 пройдёт открытая пресс-конференция по итогам сезона 2016-2017 годов с участием главного тренера команды Михаила Юрьева, а так же игроков: Максима Ишкельдина, Дениса Потёмина, Валерия Ивкина и Виктора Каменева. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», задать свой вопрос сможет любой из болельщиков. Вход свободный, однако из-за этого мест для всех желающих может не хватить.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «армейцы» впервые за 70-летнию историю клуба стали чемпионами. В нынешнем сезоне подопечные Михаила Юрьева были безоговорочными лидерами и проиграли лишь один матч по ходу «регулярки». В плей-офф «кабаны» также прошли без поражений и в финале со счётом 6:2 обыграли иркутскую «Байкал-Энергию». После церемонии награждения игроки «СКА-Нефтяника» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед полными трибунами и соперниками. Позже хоккеисты и наставник команды поблагодарили болельщиков за колоссальную поддержку.