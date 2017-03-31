Хабаровские пожарные спасли из огня пенсионерку-инвалида

В краевой столице в многоквартирном доме на улице Юности произошёл пожар. Огнеборцам пришлось эвакуировать двух человек из квартиры на втором этаже, где загорелся балкон. В больницу увезли пожилую женщину и её сына.

«Пожар произошёл утром, буквально через пять минут после поступления вызова на место происшествия прибыли первые расчёты. Всего на тушении работали три автомобиля и 12 человек личного состава. Они организовали работы по тушению пожара и эвакуацию людей. Из квартиры, в которой горел балкон, эвакуировали двух человек — пожилую женщину-инвалида и её сына», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Публикация от ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Мар 29 2017 в 4:54 PDT

Пострадавших передали в руки врачей скорой помощи. Медики осмотрели пациентов и для более детального обследования увезли их в больницу. Оба человека получили отправление угарным газом.

Огонь пожарные локализовали за десять минут, а через час после поступления сигнала полностью ликвидировали его. В результате, в квартире выгорел балкон и пострадали домашние вещи в комнате. Общая площадь, охваченная огнём, составила 15 квадратных метров. Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты.