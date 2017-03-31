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Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа

Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа
Сегодня весь мир делает резервное копирование данных
сегодня, 08:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Ежегодно 31 марта вся планета отмечает День резервного копирования. Он призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации. Этот праздник учредили по инициативе пользователей сайта социальных новостей «Реддит».

31 марта выбрано неслучайно — в компьютерной среде известны случаи потери информации 1 апреля, существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия —  сбой в работе системы или потеря файлов.

Сегодня существует множество различных подходов, средств и программ, обеспечивающих грамотную систему резервного копирования. Отметить сегодняшний праздник можно простым способом — создать резервную копию своих данных с компьютера и сохранить её на надёжном ресурсе.


 

Также сегодня исполняется 51 год с момента запуска первого искусственного спутника Луны. В этот день в 1966 году советские специалисты отправили с космодрома Байконур ракету-носитель «Молния-М», которая вывела на траекторию полёта к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Спутники работал в течение 56 суток, за это время совершил 460 оборотов вокруг Луны и провёл 219 сеансов радиосвязи с Землей. Также аппарат получил данные о химическом составе и радиоактивности поверхностных пород Луны. 30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция упала на поверхность спутника Земли. 

 
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Комментарии
  • Кузькина-мать!  (сегодня, 09:21 )

    В условиях тотальной слежки полицейского террора, обвернутого виртуальным железным занавесом по аналогии железного занавеса холодной войны, направленной на стравливание друг друга жлобами как Медведев, Михалков, Бемамбетов и Бандарчук и прочими пионерважатыми в загоны россиян в быдло и средневековье, которые сами воры и других ворами делают в тому же прикормленные ЦРУ, ставшими неудел и никчемными организациями в эпоху рассвета мировой паутины, пропаганды бездарей и упырей таких как паразиты Шпорт и мэр Соколов, единственным гарантом хранения личным данных являются так называемые болванки - блюрей-диски, ДВД и СД-дики, затем - бумажные носители. . . Сегодня, когда Правительство и президент желает прикрыть свою никчемность и тяжкие преступления Запада, чтоб самим не оказаться на веревки виселицы международного уголовного и военных трибуналов, лихорадочно занято поисками себе новых врагов, чтоб пополнять кормушку своим собакам, компьютер приравняли к национальной угрозе безопасности! Запуская просрочку и создавая вокруг них ажиотаж всяким дорогим безделушкам - просрочки ЦРУ, которые имеются как Гаджеты, разработанные специально по заказу Правительства ЦРУ для нужд ЦРУ в самом начале 70-х годов это и есть возврат россиян в средневековье и построение виртуального железного занавеса!



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