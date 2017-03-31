Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа

Ежегодно 31 марта вся планета отмечает День резервного копирования. Он призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации. Этот праздник учредили по инициативе пользователей сайта социальных новостей «Реддит».

31 марта выбрано неслучайно — в компьютерной среде известны случаи потери информации 1 апреля, существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия — сбой в работе системы или потеря файлов.

Сегодня существует множество различных подходов, средств и программ, обеспечивающих грамотную систему резервного копирования. Отметить сегодняшний праздник можно простым способом — создать резервную копию своих данных с компьютера и сохранить её на надёжном ресурсе.





Также сегодня исполняется 51 год с момента запуска первого искусственного спутника Луны. В этот день в 1966 году советские специалисты отправили с космодрома Байконур ракету-носитель «Молния-М», которая вывела на траекторию полёта к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Спутники работал в течение 56 суток, за это время совершил 460 оборотов вокруг Луны и провёл 219 сеансов радиосвязи с Землей. Также аппарат получил данные о химическом составе и радиоактивности поверхностных пород Луны. 30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция упала на поверхность спутника Земли.