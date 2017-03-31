В Хабаровском крае заключённых поили грязной водой

Хабаровская прокуратура наказала исправительные колонии №№ 3, 12, 13 УФСИН России по Хабаровскому краю за то, что руководство учреждений поило заключённых водой, несоответствующей санитарным правилам и нормам. Должностные лица не проводили производственный контроль над качеством питьевой воды, сотрудники игнорировали обязанность с определённой периодичностью отбирать пробы жидкости и проводить исследования.

«Хабаровской прокуратурой по надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях в ходе проверок исправительных колоний выявлены нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства начальникам указанных исправительных учреждений внесены представления», — сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Кроме того, администрации колоний привлекли к ответственности за допущенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Согласно постановлениям, каждое исправительное учреждение обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Сейчас обеспечиваются все необходимые меры, чтобы в жилых и производственных помещениях была питьевая вода, качество которой соответствует всем санитарным нормам и правилам.