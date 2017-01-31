"Наш выбор 27" напечатали на упаковках продуктов из Хабаровского края

Производители продуктов питания в Хабаровском крае активно включились в участие в проекте «Наш выбор 27». Предприятия, получившие право использовать знак качества, начали выпускать упаковку с «самолётом» и продавать первые партии брендированных товаров. К концу февраля они планируют расширить ассортимент.

«Пока разрабатывался дизайн, предприятия организовали маркировку своих товаров с помощью специальных стикеров и наклеек. Первая такая продукция в крае появилась в декабре. Помимо этого, производители начали самостоятельно изготавливать рекламные материалы и распространять их в торговых сетях», — рассказала руководитель краевого проекта Екатерина Чабан.

По информации пресс-службы регионального правительства, право использовать логотип получили 37 предприятий. Помимо комбината детского питания «Молочный край», птицефабрики «Комсомольская», племптицезавода «Хабаровский», компаний «ДВ-Ареал», «Мясное дело», «Мерилен» и «Мостовик плюс», «самолёт» на продукции размещают такие крупные предприятия, как «Джей Джи Си Эвергрин», АО «Хорское», ликёро-водочный завод «Хабаровский».

Реализацию народного проекта под личный контроль взял первый заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора Аркадий Мкртычев. По его словам, поддержка местных производителей является государственной задачей.

«Все присутствующие должны понимать важность этого направления для развития края, обеспечения продовольственной безопасности. И здесь нас не устраивает позиция торговых сетей, с которыми мы будем собираться отдельно и серьёзно разговаривать. Продукция наших производителей выигрывает по многим позициям у конкурентов. Задача краевого проекта — рассказать об этом нашим жителям, продемонстрировать её преимущества», — подчеркнул Аркадий Мкртычев.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за реализацией проекта следят народные контролёры, в их числе — активные граждане, местные депутаты. Они сверяют цены, а также оперативно докладывают о нарушениях. Многие из них отмечают, что брендированные отделы с местной продукцией появились не везде.

Агентство также сообщало, что проект Хабаровского края «Наш выбор 27» положительно оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая познакомилась с ним в рамках дискуссионной площадки «Качество государства». Мероприятие состоялось в Москве 21 января, во время XVI съезда «Единой России». Яровая отметила, что «это успешный опыт, которым регионы обязательно должны делиться».