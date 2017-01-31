Власти Хабаровска продлили сроки программы расселения бараков

Мэрия дальневосточной столицы предложила городским депутатам внести кардинальные изменения в муниципальную программу по сносу и расселению многоквартирных домов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», действие документа, срок которого истекает в этом году, собирались продлить ещё на 13 лет. Гордума поддержала эту инициативу сегодня, 31 января.

Поправки на очередном заседании городского парламента представил заместитель мэра Хабаровска Сергей Сергейчук. В пояснительной записке к проекту решения Гордумы его авторы отметили, что «важнейшие задачи по сносу ветхого жилого фонда, расселению граждан и обновлению застройки» остаются в городе нерешёнными.

«Учитывая, что муниципальная адресная программа служит средством достижения задач, определённых стратегией социально-экономического развития, предлагается установить единый срок их реализации», — говорится в документе.

Мэрия предложила переписать условия программы, исключив из неё ограничения, которые мешают вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые городские территории. Это, считают в профильном департаменте, препятствует в том числе и инвестиционным процессам.

«В действующей редакции документа содержится ограничение, согласно которому расселению подлежат только жилые помещения с износом в 50 и более процентов. На практике это означает, что из нескольких рядом стоящих бараков под программу попадает только часть. Это приводит к недовольству граждан и сложной конфигурации земельных участков», — сказал Сергей Сергейчук.

По той же причине, как подчеркнули авторы поправок, расходы по сносу ветхих домов и предоставлению квартир жильцам часто возлагаются на городской бюджет, а не на участников аукционов. В новую редакцию документа также добавили ещё 13 расположенных в Хабаровске многоквартирных домов, которые подлежат расселению.