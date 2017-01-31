Внедорожник без хозяина провалился под лёд в Хабаровском крае

Джип вмёрз в заповедное озеро и загрязнил его воды

В Ольджиканском заказнике, который находится под охраной заповедника «Комсомольский», обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero Mini, провалившийся под лёд озера Чукчагирское. Автомобиль обнаружили госинспекторы резервата во время очередного рейда по территории.

По словам сотрудников заказника, людей рядом с машиной не было. Судя по тому, что внедорожник вмёрз в озеро, он пролежал там несколько дней. Водитель, видимо, нашёл самое тонкое место на водоёме и попал в ловушку.

«Госинспекторы зафиксировали нарушение и факт загрязнения озера — машинное масло вылилось в воду. Извлекать автомобиль из водоёма, вероятнее всего, будут сотрудники полиции. Материалы, которые зафиксировали факт нарушения границ заказника и загрязнения озера, инспекторы направили в полицию района имени Полины Осипенко», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью Комсомольского заповедника Александра Степанова.

Сотрудникам полиции предстоит найти владельца автомобиля. Ему грозит наказание за нарушение режима заказника и за причинение ущерба окружающей среде.

Это не первый подобный инцидент, произошедший в Хабаровском крае нынешней зимой. Агентство писало, что в ноябре в Амурском районе под лёд провалился автомобиль. В том происшествии погибли двое пассажиров, спастись удалось только водителю.