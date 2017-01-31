Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей

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Такого показателя мэрия дальневосточной столицы рассчитывает достичь к 2030 году
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Депутаты городской Думы Хабаровска утвердили стратегию развития дальневосточной столицы до 2030 года. Документ пришёл на смену стратегическому плану, который «заглядывал» только в 2020-й — в мэрии уточнили цели и перечислили задачи, которые нужно решить для их достижения.
Обновлённую стратегию на заседании Думы представил начальник управления экономического развития Александр Анисимов. Чиновник перечислил основные достижения, которые городские власти и жители могут записать на свой счёт к настоящему моменту, а также продемонстрировал подробную презентацию «на будущее».
Согласно плану, к 2030 году население Хабаровска переберётся за отметку в 700 тысяч человек, прирастая естественным путём на 2 % в год, а миграционным — на 8,5 %. В мэрии надеются сдержать на низком уровне безработицу, повысить производительность труда, а, как следствие, и благосостояние самих тружеников. Средний месячный заработок через 13 лет, по стратегическим прогнозам, составит около 128 тысяч рублей, средняя пенсия — более 32 тысяч. Александр Анисимов упомянул об улучшении инвестиционного климата, наращивании темпов ввода жилья и создании наиболее благоприятных условий для бизнеса. При этом власти рассчитывают не только на собственные силы, но и на активное участие хабаровчан в развитии городского округа.
«Принято решение о разработке пилотного проекта, позволяющего апробировать технологию участия граждан и их объединений в стратегическом планировании на уровне города. Проект стратегии до 2030 года прошёл несколько этапов общественного обсуждения — оно завершилось социологическим опросом, по итогам которого 96 % участников положительно оценили цели и задачи, которые ставит перед собой местное самоуправление», — сказал начальник управления.
В документе перечислено более 480 мероприятий, которые администрация дальневосточной столицы будет воплощать в жизнь в ближайшие годы. При этом городские власти намерены разработать отдельные планы развития для каждой из важнейших сфер жизни Хабаровска.
Аха))) чиновникам опять поднимут работягам как было оставят, считают то среднюю зп вместе. . . .
поржал
Ага!!!!!
Вроде не первое апреля
Да можно хоть 500 тысяч обещать, к 30 году много чего произойдет, и обещуны сменятся на пенсию уйдут, да и забудут все что кому обещали. Как говорит Еврейская народная мудрость : "Обещать и любить - ничего не стоит. "
Видимо, 31 января новый День дураков, специально для Хабаровска))))
А почему бы и нет. Если будет девальвирован рубль, а сейчас это инициирует Минфин, а потом с каждым годом еще и еще, а потом еще и деноминирован как-то в инфляции, то не исключено, что к 2030 году средняя ЗП может и будет именно такой. Мы же уже проходили этап, когда все были миллионерами.
Планируют повысить зарплату а то что продукты подорожают и дураку ясно . Что тут планировать . .
Будет ! Как в Зимбабве ! Когда на руках будет купюры в 1 миллион рублей, а в Хабе зарпплата 128 тыс. Осталось только поржать!!!!!
Ну с учетом фактической инфляции в 13% и средней зп на то оно и выходит через 13 лет. Наоборот странно было бы если через 13 лет зп у нас была бы меньше 100 тыс. руб.
улыбнуло. хотя до 30ого года далеко. либо ишак либо падишах. . . . опять же инфляция, то се, смотришь и правда. . .
Апофеоз клоунады. Как обычно вернулись из отпусков по 1, 5 месяца и давай фантазировать.
Будут конечно! Только сапоги будут стоить 3 миллиона и булка хлеба 5 тыщ.
Не знаю то ли смеяться, то ли плакать. Через 13 лет?! А кто-нибудь посчитал на сколько через 13 лет девальвируют рубль и сколько инфляция сожрет и на сколько стоимость товаров и услуг поднимется? Вот это проект так проект! Африке и не снилось. Позор стране и правительству!
Дебильноватые прожекты!! Для чего, людей позлить или повеселить???
чушь собачья все эти планы , на 5 лет при коммунистах эт реально было а на 13(дьявольское число кстати)) с нынешними изменениями во всем мире этот план утопия, а чо не на 100 лет сразу?
Очередная лапша на уши россиян. А сохранится ли вообще страна к 2030 году при таком правлении?
Это как обычно лишь благие пожелания администрации Хабаровска. В реальности долгосрочных программ развития Хабаровска нет. Например, горизонт планирования государственного бюджета - 3 года. Это на федеральном уровне, на высшем уровне в государстве. 3 года. При коммунизме были не только планы, а программы развития на 5 лет вперёд. Программа отличается от плана тем, что за ней закреплено финансирование на законодательном уровне. К тому же, пока не будет установлена уголовная ответственность за неисполнение программ развития (в том числе за необеспечение их финансирования), от хаоса в экономике избавиться не удастся.