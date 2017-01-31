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Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей: РИА "Восток-Медиа"
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Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей

Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
Такого показателя мэрия дальневосточной столицы рассчитывает достичь к 2030 году
31 января 2017, 16:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Депутаты городской Думы Хабаровска утвердили стратегию развития дальневосточной столицы до 2030 года. Документ пришёл на смену стратегическому плану, который «заглядывал» только в 2020-й — в мэрии уточнили цели и перечислили задачи, которые нужно решить для их достижения.

Обновлённую стратегию на заседании Думы представил начальник управления экономического развития Александр Анисимов. Чиновник перечислил основные достижения, которые городские власти и жители могут записать на свой счёт к настоящему моменту, а также продемонстрировал подробную презентацию «на будущее».

Согласно плану, к 2030 году население Хабаровска переберётся за отметку в 700 тысяч человек, прирастая естественным путём на 2 % в год, а миграционным — на 8,5 %. В мэрии надеются сдержать на низком уровне безработицу, повысить производительность труда, а, как следствие, и благосостояние самих тружеников. Средний месячный заработок через 13 лет, по стратегическим прогнозам, составит около 128 тысяч рублей, средняя пенсия — более 32 тысяч. Александр Анисимов упомянул об улучшении инвестиционного климата, наращивании темпов ввода жилья и создании наиболее благоприятных условий для бизнеса. При этом власти рассчитывают не только на собственные силы, но и на активное участие хабаровчан в развитии городского округа.

«Принято решение о разработке пилотного проекта, позволяющего апробировать технологию участия граждан и их объединений в стратегическом планировании на уровне города. Проект стратегии до 2030 года прошёл несколько этапов общественного обсуждения — оно завершилось социологическим опросом, по итогам которого 96 % участников положительно оценили цели и задачи, которые ставит перед собой местное самоуправление», — сказал начальник управления.

В документе перечислено более 480 мероприятий, которые администрация дальневосточной столицы будет воплощать в жизнь в ближайшие годы. При этом городские власти намерены разработать отдельные планы развития для каждой из важнейших сфер жизни Хабаровска.

 
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Комментарии
  • гость  (17:23, 31.01.2017)

    Аха))) чиновникам опять поднимут работягам как было оставят, считают то среднюю зп вместе. . . .

  • хромага  (17:25, 31.01.2017)

    поржал

  • Наивная  (19:53, 31.01.2017)

    Ага!!!!!

  • q  (17:41, 31.01.2017)

    Вроде не первое апреля

  • Дада  (17:49, 31.01.2017)

    Да можно хоть 500 тысяч обещать, к 30 году много чего произойдет, и обещуны сменятся на пенсию уйдут, да и забудут все что кому обещали. Как говорит Еврейская народная мудрость : "Обещать и любить - ничего не стоит. "

  • Наивная  (19:57, 31.01.2017)

    Видимо, 31 января новый День дураков, специально для Хабаровска))))

  • Сова  (20:51, 31.01.2017)

    А почему бы и нет. Если будет девальвирован рубль, а сейчас это инициирует Минфин, а потом с каждым годом еще и еще, а потом еще и деноминирован как-то в инфляции, то не исключено, что к 2030 году средняя ЗП может и будет именно такой. Мы же уже проходили этап, когда все были миллионерами.

  • гость  (сегодня, 10:25 )

    Планируют повысить зарплату а то что продукты подорожают и дураку ясно . Что тут планировать . .

  • Будет  (сегодня, 10:28 )

    Будет ! Как в Зимбабве ! Когда на руках будет купюры в 1 миллион рублей, а в Хабе зарпплата 128 тыс. Осталось только поржать!!!!!

  • Заин  (сегодня, 10:41 )

    Ну с учетом фактической инфляции в 13% и средней зп на то оно и выходит через 13 лет. Наоборот странно было бы если через 13 лет зп у нас была бы меньше 100 тыс. руб.

  • Андрей  (сегодня, 10:43 )

    улыбнуло. хотя до 30ого года далеко. либо ишак либо падишах. . . . опять же инфляция, то се, смотришь и правда. . .

  • Утилизатор  (сегодня, 10:52 )

    Апофеоз клоунады. Как обычно вернулись из отпусков по 1, 5 месяца и давай фантазировать.

  • ну да  (сегодня, 10:56 )

    Будут конечно! Только сапоги будут стоить 3 миллиона и булка хлеба 5 тыщ.

  • Буратино  (сегодня, 10:58 )

    Не знаю то ли смеяться, то ли плакать. Через 13 лет?! А кто-нибудь посчитал на сколько через 13 лет девальвируют рубль и сколько инфляция сожрет и на сколько стоимость товаров и услуг поднимется? Вот это проект так проект! Африке и не снилось. Позор стране и правительству!

  • Иван  (сегодня, 11:44 )

    Дебильноватые прожекты!! Для чего, людей позлить или повеселить???

  • трезвый днк  (сегодня, 11:45 )

    чушь собачья все эти планы , на 5 лет при коммунистах эт реально было а на 13(дьявольское число кстати)) с нынешними изменениями во всем мире этот план утопия, а чо не на 100 лет сразу?

  • гражданин  (час назад)

    Очередная лапша на уши россиян. А сохранится ли вообще страна к 2030 году при таком правлении?

  • XCXV  (полчаса назад)

    Это как обычно лишь благие пожелания администрации Хабаровска. В реальности долгосрочных программ развития Хабаровска нет. Например, горизонт планирования государственного бюджета - 3 года. Это на федеральном уровне, на высшем уровне в государстве. 3 года. При коммунизме были не только планы, а программы развития на 5 лет вперёд. Программа отличается от плана тем, что за ней закреплено финансирование на законодательном уровне. К тому же, пока не будет установлена уголовная ответственность за неисполнение программ развития (в том числе за необеспечение их финансирования), от хаоса в экономике избавиться не удастся.



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