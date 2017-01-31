Хабаровчан ждёт морозная неделя

Жителей дальневосточной столицы ждёт морозная неделя. В выходные в городе может пройти небольшой снег, который принесёт с собой потепление, но синоптики отмечают, что циклон может и не задеть Хабаровск.

«На всей территории региона существенных осадков не будет. Ветер будет слабый, юго-западного направления, 5-10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах -30…-25 градусов до 4 февраля, а после температура поднимется до -20…-15 градусов. Днём воздух прогреется до -10…-5. До прихода более тёплых воздушных масс термометры покажут -15…-10 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Во время прохождения циклона температура воздуха поднимется выше нормы, однако с 7 февраля начнёт возвращаться к прежним показателям: -25...-20 градусов ночью и -13…-8 градусов днём. Несмотря на это, температурный фон всё равно будет выше нормы. При этом сильного ветра синоптики не прогнозируют.

«По предварительному прогнозу, февраль ожидается в пределах нормы по температурному режиму: -14…-12 градусов. Осадков ожидаем около нормы и меньше — от 10 до 15 миллиметров. Сильных циклонов не прогнозируем. Это переходный месяц, он ближе к весенним процессам, поэтому всплески тепла — нормальное явление для февраля», — отметила Галина Брынцева.