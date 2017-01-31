Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 01 февраля 2017 года, 13:04
Приморский завод изготовил первый в 2017 году боевой "Аллигатор"
Приморский завод изготовил первый в 2017 году боевой "Аллигатор"
С этого дня любой россиянин может подать заявку на бесплатный гектар
С этого дня любой россиянин может подать заявку на бесплатный гектар
Владивостокского подростка едва не погубил интерес к пожару на судне
Владивостокского подростка едва не погубил интерес к пожару на судне
Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
Хабаровский "Амур" взял реванш у "Авангарда"
Хабаровский "Амур" взял реванш у "Авангарда"
Регионы:


Популярное
%31.%01.%2017
Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
%31.%01.%2017
Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
%31.%01.%2017
"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
%31.%01.%2017
Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"
%31.%01.%2017
Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл
%31.%01.%2017
Во ВГУЭС достраивают 27-этажный дом для преподавателей
%31.%01.%2017
Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье
%31.%01.%2017
Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
сегодня, 08:29
Сегодня часть Владивостока останется без света

Обсуждаемое
%31.%01.%2017
20

Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
%31.%01.%2017
12

Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
10

Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
%31.%01.%2017
6

"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
%31.%01.%2017
3

"Единая Россия" поставила на контроль установку окон в школах Приморья
сегодня, 11:35
3

Хабаровчанин выступил с протестом против извращений
%31.%01.%2017
2

В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу
сегодня, 10:10
2

Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
%31.%01.%2017
1

В Хабаровском крае инспектор ДПС придумал нарушение жителю Чегдомына
%31.%01.%2017
1

Хабаровскому краю выделят деньги на рабочую силу
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока 30.01.2017
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 912



Система Orphus

В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу

В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу
Шофёр оформил разрешение на перевозки, но его всё равно не приняли
31 января 2017, 15:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице служба заказа такси «Везёт» отказала водителю, который пришёл устраиваться на работу. Мужчина оформил разрешение на перевозки пассажиров и с этим документом обратился в компанию, но специалисты предприятия отказались оформлять его. Хабаровчанин Владимир Мутов считает, что ему не предоставляют доступ к программе такси «Везёт», потому что его заметили вблизи здания Дальневосточной ассоциации такси.

«Я заехал туда с другом, который сотрудничает с ассоциацией, и меня заметил директор компании «Везёт». После этого меня сняли с программы (специализированное приложение, через которое сотрудники службы заказа такси получают данные о клиентах — прим. ред.). Директор сказал, что отказал мне в доступе, потому что у меня нет лицензии, хотя я знаю немало сотрудников, у которых её тоже нет, но они при этом спокойно работают, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Владимир Мутов. — Я оформил разрешение, пришёл с ним в офис, но меня на работу так и не приняли».

По словам Владимира, сотрудники службы заказа такси «Везёт» открыли на компьютере его данные, после чего сказали, что вопрос о трудоустройстве нужно решать с директором. Причину этому никто из работников объяснить не смог.

«Одна из девушек, не знаю, какую должность она занимает, сказала, что мне никогда больше не предоставят доступ к программе. Я считаю, что это как раз из-за того случая, когда меня видели рядом с ассоциацией такси», — подытожил Владимир Мутов.

На запрос о разъяснении причин отказа хабаровчанину в принятии на работу до сих пор не удалось получить ответ. Директор ООО «Везёт-ХБ» Андрей Курносов пока не выходит на связь ни с водителем, ни с представителями Дальневосточной ассоциации такси. Корреспонденту агентства связаться с ним также не удалось.

«С директором «Везёт» в Хабаровске по любым вопросам очень сложно связаться. Мы пытались позвонить — нет ответа, приезжали в офис — его не было на месте. Будем вести диалог с контрольным управлением», — рассказал председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков. — В соглашении, которое заключено со службами заказа такси, сказано, что диспетчеры будут передавать заявки тем водителям, у которых есть соответствующее разрешение. А сейчас они это соглашение нарушают. Более того, нарушаются права человека: компания не имеет права отказывать в предоставлении информации любому гражданину, а здесь — водитель с разрешением на перевозки. Это вопиющий случай, потому что речь здесь идёт о легалах!»

Ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий. Если директор ООО «Везёт-ХБ» продолжит нарушать права горожанина, в дело могут вмешаться правоохранительные органы.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Александр  (18:34, 31.01.2017)

    бред какой-то про то, что кто-то кого-то заметил рядом с ассоциацией. не слишком ли высокого мнения о себе господа? или за вашим офисом слежка установлена? выполняйте хорошо свою работу не ломите цены прикрываясь большими затратами (можно и офис не вцентре города снять а на базе своей)а кстати база -то у вас самих есть?а то говорят что тоже все фикция просто свой бизнес продвигаете купленный у известного депутата который ранее не гнушался услугами спортсменов в улаживании дел. я за легальный бизнес, качественные услуги но что-то от этой возни дурно попахивает. и плохие водители есть у всех и машины всякие есть у всех. на моей памяти только в самом начале когда фирма которая покупала логаны возила на хороших машинах и водители культурные были но цены были запредельные!а кстати директор фирмы и не обязан принимать всех это его выбор брать или не брать на работу

  • Сова  (20:59, 31.01.2017)

    Хорошая тема для пережёвывания контрольными и надзирающими органами, если туда конечно обратиться.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru