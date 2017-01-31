Фестиваль песчаных скульптур проведут в Хабаровске

Набережную Амура в краевой столице хотят вновь сделать площадкой для творческих состязаний. Региональные власти и члены Творческого союза художников России планируют провести там фестивали скульптур из песка, дерева и металла.

«Фестиваль деревянных скульптур мы планируем провести в конце мая. Конкурс пройдёт на одном месте, а после его завершения все фигуры расставят по территории набережной. Возможно, что пройдёт и фестиваль скульптур из металла, но эта идея пока только обсуждается», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член Творческого союза художников России Евгений Петешев.

Создавать скульптуры из песка мастера, по предварительным данным, будут в июле. Сейчас организаторы думают над тем, где сделать площадку для работ. Вероятнее всего, состязаться художники будут у фонтана, расположенного возле чаши стадиона имени Ленина, или на территории возле памятника «Чёрный тюльпан». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», недавно там завершился фестиваль снежных скульптур. Победу одержала команда из дальневосточной столицы за композицию «Общежитие».

Организаторы планируют пригласить на фестивали художников из городов Дальнего Востока, других регионов России, а также из Китая. Набережную для конкурсов выбрали, чтобы оживить место и продлить жизнь скульптурам.

«На набережной люди более лояльно относятся к скульптурам — парковая зона, более тихая и спокойная. Там и деревья маленькие не трогают и фигуры изо льда, которые мы делали к Новому году, до сих пор целы», — отметил Евгений Петешев.